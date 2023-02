Valentinstag: So verliebt ist Österreich!

Am Dienstag den 14. Februar feiern wir weltweit den Valentinstag. Hierzulande feiern über 2,5 Mio. Paare den Tag der Liebe.

Für die einen gilt der Valentinstag als Tag der Liebe, für die anderen bedeutet er nichts als Kommerz. Noch vor ein paar Jahren wurde er als Kitsch verschrien, heutzutage feiert allerdings schon jede*r Vierte den Liebestag. Nachstehend verraten wir, wie wichtig uns der Tag der Liebe tatsächlich geworden ist!

Beziehungs- oder Single-Volk?

70 % der Erwachsenen in Österreich sind „in einer Partnerschaft lebend“ – das ist das Resultat der großen Parship-Studie zum Valentinstag. In Summe sind das etwa fünf Millionen Österreicher*innen, also 2,5 Millionen Paare. Jedes zweite Liebespaar ist bereits seit mehr als 15 Jahren zusammen. 40 % sogar länger als 20 Jahre. Die meisten Paare gibt es in OÖ und Salzburg (73 %), die wenigsten in Wien und Vorarlberg (66 %).

Männer vs. Frauen: Wer legt mehr Wert auf den Valentinstag?

Welchen Stellenwert der Valentinstag einnimmt, ist durchaus eine Frage von Geschlecht und Alter. Laut einer aktuellen Marketagent-Studie, stimmen 57 % der befragten zu, dass der Valentinstag ein schöner Anlass ist, um seinen Lieben zu zeigen, wie viel sie einem bedeuten. Männer legen mehr Wert auf den weltweit gefeierten Tag der Liebe (28 %) als Frauen (23 %). Darüber hinaus gilt: je jünger, umso höher schlägt das Herz am Valentinstag. Bei der GenZ steht der 14. Februar besonders hoch im Kurs. Diese junge Generation wäre auch am stärksten enttäuscht, wenn der oder die Liebste den Valentinstag ignoriert (24%), während die älteren hier deutlich mehr Gleichgültigkeit an den Tag legen.

Was schenken sich Herr und Frau Österreicher?

Der Valentinstag wird nicht umsonst als Tag des Kommerzes gesehen. Jede*r zweite Österreicher*in hat vor, am 14. Februar jemanden zu beschenken. Freuen dürfen sich wenig überraschend hauptsächlich die Partnerinnen und Partner. Und auch hier zeigt sich, dass die Österreicher in Sachen Valentinstag aktiver sind als die Österreicherinnen. Signifikant mehr männliche als weibliche Befragte geben an, die bessere Hälfte am Tag der Liebe beschenken zu wollen.

Laut Mindtake Research und dem Handeslverband wird etwa 73 Euro pro Kopf für Valentinstags-Geschenke ausgegeben. Im Vorjahr waren Frau und Herr Österreicher noch um 13% spendabler. Das beliebteste Geschenk (mit 52 %) sind Blumen oder Pflanzen, gefolgt von Schokolade oder Pralinen (24 %), Restaurantbesuche (15 %), Gutscheine (15 %) und nicht materielle Geschenke, wie Erlebnisse oder Ausflüge (13 %).