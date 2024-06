× Untreue-Studie: In diesen Ländern gehen die meisten Menschen fremd

Mit der Treue nehmen es einige Menschen nicht so genau. Laut einer neuen Studie neigen jedoch bestimmte Nationen eher zur Untreue als andere.

Ein Seitensprung ist wohl der größte Vertrauensbruch und bedeutet meist das Ende einer Beziehung. Doch es gibt Nationen, die untreuer sind als andere. Das zeigt eine großangelegte Studie der Online-Portale „Smith Investigation Services“, „World Population Review“ und „The Tech Report“. Welche Länder die höchste Fremdgehrate haben und warum Menschen überhaupt untreu sind, verraten wir hier.

In Amerika gehen die meisten Menschen fremd

© Getty Images ×

Laut der Auswertung sind die USA die untreuste Nation der Welt. Ganze 71 Prozent erlaubten sich demnach mindestens einmal einen Seitensprung und ungefähr die Hälfte der verheirateten Menschen geht mindestens einmal im Laufe der Ehe fremd. Dabei beginnen die meisten Affären mit engen Freund:innen oder Arbeitskolleg:innen. Im Schnitt dauert die Affäre sogar bis zu zwei Jahre! Fliegt die Lüge auf, enden fast zwei Drittel der Ehen sofort.

Europäische Länder sind besonders untreu

Auch viele europäische Länder sind in der Fremdgeh-Statistik ganz vorne mit dabei. Den zweiten Platz belegen die Deutschen. Hier gingen laut der Untersuchung 68 Prozent der Menschen mindestens einmal in ihrem Leben fremd. Gleich dahinter kommt Großbritannien, wo 66 Prozent schon mal eine Affäre hatten. Am treuesten sind dagegen die Isländer. Lediglich neun Prozent gingen laut der Studie schon einmal fremd.

Die untreuesten Länder der Welt

USA (71 Prozent) Deutschland (68 Prozent) Großbritannien (66 Prozent) Thailand (61 Prozent) Brasilien / Frankreich (je 57 Prozent) Russland (53 Prozent) Japan (49 Prozent) Rumänien (46 Prozent) Australien (44 Prozent) Türkei / Kanada (je 27 Prozent)

Warum Menschen fremdgehen

Ein typisches Motiv fürs Fremdgehen sind erotische Abenteuer. 44 Prozent der Männer gingen laut der Untersuchung fremd, weil sie mehr Sex und Abwechslung wollten. 40 Prozent der Frauen hingegen gaben an, aus emotionalen Gründen fremdgegangen zu sein. Ihnen fehlte in der Beziehung Aufmerksamkeit und sie wollten sich wieder begehrt fühlen. Übrigens: Fast die Hälfte der Menschen, die fremdgehen, beichteten ihrem Partner:in den Seitensprung.