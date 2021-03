Trend Sexpositiv: Was bedeutet das?

Sexpositivität steht für sexuelle Freiheit, Toleranz und Akzeptanz. Die wichtigste Voraussetzung ist aber Konsens.

Auch wenn die Coronapandemie die nach Österreich schwappende Welle der sexpositiven Bewegung vorerst gebrochen hat, bleibt der Trend weiterhin Thema. Der Partyverbot trifft die Szene hart und auch das eingeschränkte Dating in Zeiten von Social Distancing erschweren ein hedonistisches Austesten der eigenen sexuellen Identität, doch der Lockdown stellt viele Partnerschaften vor sexuelle Fragestellungen: "Wo stehen wir, und wo wollen wir hin?" Eine sexpositive Haltung kann sowohl als Single als auch in der Partnerschaft gepflegt werden: Es geht um die sexuelle Weiterentwicklung und Entfaltung der eigenen Lust.

Neuer Ratgeber

Die Wiener Sexualberaterinnen und Autorinnen Beatrix Roidinger und Barbara Zuschnig sind Teil der sexpositiven Bewegung und organisieren Kongresse und Festivals (sobald diese wieder möglich sind). Nächste Woche erscheint ihr Buch zum Sex-Thema der Stunde: "Eine sexpositive Haltung hat man sich selbst und anderen gegenüber im Zusammenhang mit den Themen Intimität und Beziehung", schreiben sie in ihrer Einleitung. "Die sexpositive Haltung ist hedonistisch. Sie sieht Sexualität als eine wesentliche Quelle für ein gesundes und erfülltes Leben. Sie fördert sichere, konsensuale und lustvolle Begegnungen und schafft damit die Möglichkeit, die persönliche Sexualität in vollen Zügen zu genießen", erklären sie.

Einvernehmlichkeit ist das oberste Gebot. Innerhalb dieses sicheren Rahmens erlebt man Sex jenseits der Tabuzone - von Kinky über Polyamorie bis hin zu Tantra. Inklusion und sexuelle Selbstbestimmung für alle lautet das Credo. Safer Sex spielt auch eine wesentliche Rollen: "Die sexpositive Bewegung achtet nicht nur auf emotionale und psychische Sicherheit, sondern auch auf sexuelle Gesundheit", so die Autorinnen.

Sexparties: Österreich holt auf!

Die offen gelebte Lust auf Nähe ist aber nichts Neues und hat ihren Weg vor einigen Jahren nach Wien gefunden. Das Berliner „Berghain“ ist seit den Nuller-Jahren dafür bekannt, dass sich dort Rave, Sex und Nacktheit verbinden, im „KitKat“, Berlins bekanntester Fetisch-Disco, ging es zu Zeiten, als man noch feiern durfte, expliziter zu. Vor einigen Jahren öffneten dann in Österreich die ersten Etablissements ihre Pforten. Im Vordergrund stehen Respekt und Achtsamkeit: Es werden verschiedenste Geschlechter, verschiedenste Körperformen und verschiedenste Arten von Sexualität und das Experimentieren mit ihnen zelebriert – solange sie einvernehmlich sind. Hauptsache, alle Anwesenden fühlen sich wohl.



In Wien ist der Club „Schwelle“ ein Ort, an dem Sexpositivität gelebt wird. Sobald Treffen wieder erlaubt sind, lautet dort das Motto „alles kann, aber nichts muss“. Die Veranstaltungsreihe "Hausgemacht" organisierte in vorpandemischen Zeiten Clubbings, die auf sexpositiven Prinzipien basierten. Als weitere Happenings stehen "Sexolution" oder "The Intimate Revolution" für die Zeit nach Corona in den Startlöchern - mit Events in Wien und einem Festival in Zell am See.

Buch-Tipp: B. Roidinger, B. Zuschnig "SEXPOSITIV. Intimität und Beziehung neu verhandelt", erscheint am 22. März im Goldegg Verlag. Mehr Infos unter www.sexpositive-coaching.com