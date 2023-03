Speed Dating 2.0: Neues Single-Event in Wien

Wer Tinder & Co. satt hat, kann sich jetzt analog auf die Suche nach Happy Endings begeben. Single-Treffen feiern ein Comeback – auf coole Art, versteht sich. Am 2. apriltreffen sich wieder 15 Frauen und 15 Männer in der Bar „Tür 7“.

Spontan ist doch immer am besten – und auch wenn manch einer es vielleicht nicht für möglich hält, gilt dies auch in Sachen Speed Dating. Das Kennenlern-Format aus den 90ern wurde in den letzten Jahren von digitalen Nebenbuhlern wie Tinder aufs Abstellgleis gestellt. Jetzt darf man sich über ein – durchaus zeitgemäßes – Comeback freuen.

Innovativer Dreier. Simone Weixl­braun, Chris Hacker und Markus Habenreich heißt das kongeniale Trio, das „Happy Endings“ spontan ins Leben gerufen hat – eine neue Form des Speed Datings, das Menschen mit ähnlichen Weltanschauungen zusammenbringt und sich somit deutlich von herkömmlichen Single-Treff-Events unterscheidet.

Und so funktioniert’s. Zu jedem „Happy Endings“-Date werden „nur“ 15 Frauen und 15 Männer geladen. Unter happyendings.wien kann man sich im Vorfeld bewerben – aufgrund der angegebenen Daten werden die Teilnehmer:innen zusammengestellt, wobei moderativ und mit Anleitung unterhaltsam durch den Abend geführt wird.

Stichwort Spiele: Ebensolche bringen die Paare des Abends – mit etwas Glück auch fürs Leben – zusammen. Begleitet von coolen DJ-Beats und preisgekrönten Cocktails, schließlich öffnet „Tür 7“, eine der angesagtesten Bars in Wien, für „Happy Endings“ seine Pforten. „Das Wichtigste an diesem Abend ist es, Spaß zu haben – daher auch die kleinen Spiele, um die Kommunikation anfangs zu erleichtern und den Teilnehmer:innen zu ermöglich, sich auf lässige Weise kennenzulernen“, so das Credo von Simone, Chris und Markus, die aus eigener Erfahrung wissen: „Das Schwierige ist, Gleichgesinnte kennenzulernen. Das Angebot an diversen Plattformen und Events ist ja eigentlich ziemlich groß, aber die User oder Gäste sind so unterschiedlich, dass man erst recht die Nadel im Heuhaufen suchen muss und sich dann entweder im Datingdschungel verläuft oder aufgibt, weil die erste Kommunikation online ins Leere läuft.“ Am 2. April findet der nächste „Happy Endings“-Abend statt. Wer also nicht mehr swipen, sondern analog und ungezwungen Spaß haben will, meldet sich unter happyendings.wien an.