So flirten die Sternzeichen im Internet

Die Generation Z ist im Astro-Fieber! Tinder-User im Alter von 18 bis 25 Jahren geben mit 29 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit ihr Sternzeichen in ihrer Dating-App-Biografie preisn als die ältere Generation. Insbesondere Löwen glauben an ihr Tierkreiszeichen und achten bei der Partnerwahl auf die passende Sternkonstellation. Keine schlechte Idee! Die Astrologie kann ein guter Anhaltspunkt für die eigene Charaktererkundung sein und liefert auch interessante Insights über unser Umfeld. Der Blick in den Kosmos kann beim Tindern also nicht schaden! Wenn wir Ihnen und Ihrem nicht die besten Liebeschancen ausrechnen, dann denken Sie daran, dass Ausnahmen die Regel bestätigen!

Stier lieben Stiere

Wer ist hier der Boss? Beide! Der dominante Stier steht auf starke Energien und ein wenig Matchkampf - auch in der Liebe, und vor allem beim Online-Dating. Also nur zu verständlich, dass er bei anderen Stieren nach rechts swiped. Eine durchaus interessante Konstellation, die viel Leidenschaft verspricht, allerdings nicht auf lange Sicht.

Zwillinge matchen Wassermänner

Zwillinge lieben die Abwechslung und können von dem Esprit der Wassermänner nicht genug bekommen. 100% Flirt-Faktor ist garantiert. Doch der Zwilling ist stets auf der Suche nach dem nächsten Match... Was bleibt? Ein gebrochenes Wassermann-Herz.

Jungfrauen stehen auf Skorpione

Die verwegene und abenteuerlustige Art der Skorpione bringt die braven Jungfrauen dazu, sich endlich aus ihrer Komfortzone zu wagen. Die ruhige Art der Jungfrau gleicht das wilde, sprunghafte Naturell des Skorpions aus - eine Win-Win-Situation mit Langzeit-Potential, sogar auf Tinder.

Waagen wollen Widder

Waagen haben große Träume und oft den Kopf in den Wolken. Der realistische Widder schafft es mit seinem Fokus diese Träume in reale Ziele umzuwandeln. Ein Tinder-Duo, das Erfolg verspricht.

Skorpion steht auf Jungfrau

Der feurige Skorpion bringt seine Leidenschaft schon im Tinder-Profil zum Ausdruck. Jungfrauen sprechen darauf an und zeigen sich geduldig, selbst wenn der Skorpion Tage braucht, um eine Message zu beantworten. Happy End? Eher nicht. Aber ein paar schöne Stunden darf man sich von diesem Match aber schon erwarten.

Steinböcke wollen Schützen

Schmusen statt chatten! Hier geht es bald zur Sache - und es werden Nägel mit Köpfen gemacht. Keine Spielchen, kein Ghosting, dafür lieber aufrichtiges Interesse am Match und der Wille, sich zu binden.

Wassermänner wollen mit Schützen schmusen

Hier treffen zwei Idealisten aufeinander: Egal ob vegan, Klima-Aktivist oder Intellektuelle - die Tinder-Profile geben bereits viel über den Charakter preis und das kommt gut an. Plus: Auch auf Dauer hat dieser Match durchaus Potential!

Fische matchen Wassermänner

Die sensiblen Fische brauchen etwas mehr Action in ihrem Leben! Da kommt der Wassermann mit seinem Elan gerade richtig. Diese Verbindung verspricht prickelnde und ehrliche Romantik, allerdings nur von kurzer Dauer. Eine Langzeit-Partnerschaft darf man sich nicht erwarten.