Single Shaming: Wie man am besten darauf reagiert

Findet man sich doch in so einer Situation wieder, hat Nicole Engel, Psychologie-Expertin von Bumble, handfeste Tipps zusammengestellt, wie man auf die häufigsten Fragen und Kuppelversuche antworten und reagieren kann.



1. Die Kollegin fragt: “Wie sieht es denn bei dir in Sachen Liebe aus?”



„Super, ich sage nur: Selbstliebe. Ich bin da auf einem sehr guten Weg und konzentriere mich auf viele Dinge die mir wichtig sind und mich weiterbringen.“, könnte eine gekonnte Antwort auf die ständig gleiche Nachfrage sein. Denn wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens mit uns selbst. Gerade zur Weihnachtszeit macht es daher Sinn, sich selbst mehr in den Fokus zu stellen, sich zu verwöhnen und intensiv auf die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu achten.



2. Die Nachbarin will wissen: “Wo ist denn deine bessere Hälfte?”



Der Begriff “bessere Hälfte” impliziert, man sei ohne diese bestimmte, andere Person nicht komplett und weniger bedeutsam - dabei sollten wir uns selbst als Ganzes sehen und das Leben genießen. Denn unser Glück hängt nicht von einer Partnerschaft ab. Es wächst durch Selbstbewusstheit, Erfahrungen und Reife. Eine souveräne Antwort auf eine derartige Frage wäre daher: „Welche Hälfte? Ich stehe hier voll und ganz vor Dir. Und das fühlt sich auch richtig gut an.“



3. Deine Oma schlägt vor: “Der Nachbarssohn wäre doch was für dich!”



Wer kennt das nicht. Regelmäßig meinen andere Personen, du würdest ganz wunderbar mit jemanden zusammen passen, nur weil er oder sie ebenfalls Single ist. Auf Persönlichkeit, Interessen, Lebensziele oder andere Bedürfnisse kommt es scheinbar gar nicht an. Wie kommen Menschen nur auf so ein plumpes Matching? Cool bleiben und den Ball einfach zurückspielen: „Wie kommst du denn darauf? Der Vorschlag ist sicher nett gemeint, aber ich nehme Dating lieber selbst in die Hand, wenn ich Lust darauf habe. Ich denke, das wird besser passen.“



4. Tante Erna drängelt: “Willst du denn keine Kinder? Langsam solltest du dich ranhalten.”



Geht dir diese Frage zu weit? Dann solltest du freundlich und bestimmt auf diese sehr persönliche Nachfrage antworten, denn das Thema Sex und dessen mögliche Ergebnisse darfst du dir für Gespräche mit Menschen vorbehalten, die Dir wirklich am Herzen liegen. „Lieben Dank der Nachfrage. Jetzt wird es ja sehr persönlich. Ich habe da mein eigenes Tempo“, wäre an dieser Stelle eine souveräne Antwort. Nur weil manche Menschen noch immer das veraltete Mutter-Vater-Kind-Modell als einzig richtiges im Kopf haben, solltest du dich dadurch nicht aus der Fassung bringen lassen, bei dir bleiben und den Fokus die wunderbaren Vorteile des Singles-Daseins legen.