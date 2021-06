Ihr Sommer-Horoskop by Gerda Rogers

Was nicht ist, kann noch werden: Was der Astro-Sommer bereithält und wie Sie Aufschwünge ideal für sich nutzen können – lesen Sie’s im großen Sommer-Horoskop.

Auch dieses Jahr dürfen wir über den Sommer etwas ­aufatmen: Das Infektions­geschehen ist niedrig und die Sehnsucht nach unbeschwerten Freuden ist nach einem herausfordernden Winter und Frühjahr riesengroß. Vielleicht hält die warme Jahresmitte ja einen heißen Flirt bereit oder verspricht berufliche Veränderung? Wir haben bei Österreichs Grande Dame des Horoskops, Gerda Rogers, nachgefragt.



Innovativer Wassermann. Nach dem turbulenten letzten Jahr sei es „nur logisch, dass Saturn jetzt ins Zeichen Wassermann wechselt, den großen Innovator und Erfinder“, schreibt Gerda Rogers im Vorwort von „Ihr Jahres-Horoskop 2021“ (herausgegeben von der Mediengruppe Österreich). Dieser erfinderische Geist beschert uns im Laufe des Jahres viel bedeutende Innovation, zeigt sich Rogers überzeugt.



Geordneter Neuanfang. Beflügelt werden all diese neuen Ansätze auch von ­Jupiter, der im Gleichschritt mit Saturn neue Fülle und Entfaltung verspricht. Ordnungshüter Saturn bewahrt uns jedoch vor Chaos und gibt den vernünftigen Ton „der notwendigen Neuordnung“ vor. Beste Voraussetzungen also für einen Neuanfang ohne gröbere Turbulenzen? Lesen Sie auf den nächsten Seiten, was Sie in der Liebe sowie in den Bereichen Erfolg und Finanzen von Juli bis September erwartet.

Juli bis September. Österreichs beliebteste Astrologin, Gerda Rogers, verrät, wie die Sterne stehen. Lesen Sie, auf welche Dinge Sie über die nächsten drei Monate achten sollten und wie Sie günstige Entwicklungen ideal für sich nützen können.

Widder

Liebe: Alles wird wieder gut. Sie sind wieder mehr als willkommen. Die Liebe strahlt hell, Ihr Herz schlägt so hoch wie schon lange nicht mehr. Sagen Sie einfach nur Ja! Im August sollten Sie zeigen, dass Ihre Liebe auch alltagstauglich ist. Ab dem 17. 8. sollten Sie vor allem auf Fairness achten, um Ihr Herzblatt nicht zu vergraulen. September: Besser, Sie verfallen nicht wieder in einen kämpferischen Modus. Damit könnten Sie viel kaputtmachen und auch Bewährtes grundlegend infrage stellen. Cool bleiben!



Erfolg: Sie sind sehr kreativ. Nur etwas realistischer: Schießen Sie mit Ihren Ambitionen nicht übers Ziel! Erfolg und Anerkennung genießen, ohne sich blenden zu lassen! August: Jetzt haben Sie die richtige pragmatische Einstellung, um sich effizient zu organisieren und für alle praktischen Fragen gute und naheliegende Lösungen zu finden. September: Der rückläufige Merkur könnte Sie mit unerwarteten Hindernissen und Verzögerungen konfrontieren. Auch finanziell ist größte Vorsicht geboten. Kein Risiko!

Stier

Liebe: Mars, Saturn und Jupiter sorgen im Juli weiterhin für enorme Unruhe. Seien Sie flexibel und selbstkritisch, sonst könnte auch altbewährtes Glück infrage gestellt werden. August: Na endlich sind Sie wieder vernünftiger und ruhiger! So lässt sich alles wieder in die richtigen Bahnen lenken. Auch für Singles tun sich endlich neue Chancen auf. Die Venus-Opposition im September könnte Ihnen ab dem 11. 9. eine Nachdenk­pause verordnen. Nehmen Sie mehr Rücksicht auf Ihr Gegenüber und halten Sie lieber etwas mehr Abstand!



Erfolg: Besser, Sie machen jetzt (im Juli) mal Urlaub, um sich ernste Auseinandersetzungen und Stress zu ersparen. Andernfalls sollten Sie in Streitfragen unbedingt zurückstecken. Im August können Sie wieder aufatmen. Vernünftige Lösungen gelingen, Sie haben alles im Griff. Somit kann es auch in wirtschaftlicher Hinsicht wieder aufwärts gehen. September: Wenn Sie die Interessen anderer im Auge haben und kompromissbereit auf Fairness achten, können Sie Ihre Position wieder stärken. Finanziell vorsichtiger ab 11. 9.!

Zwilling

Liebe : Verführerische Begegnungen liegen im Juli in der Luft und da kann man sich schnell die Finger verbrennen. Nehmen Sie einen heißen Urlaubsflirt daher bloß nicht zu ernst! August: Möglicherweise haben Sie sich etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt, sodass Sie bis 16. 8. vor verschlossenen Türen stehen. Nutzen Sie Ihre neue Chance ab dem 17. 8.! Ab dem 11. 9. ist eine wirklich klare Entscheidung gefordert, die Ihnen bestimmt nicht leicht gemacht wird. Ab dem 16. 9. sollten Sie definitiv wissen, wohin Sie gehören.



Erfolg: Solange Sie diplomatisch und kompromissbereit bleiben, kommen Sie im Juli zügig voran. Nur nicht zu kämpferisch, sonst begegnet man Ihnen ab dem 23. 7. eher skeptisch! Ab dem 17. 8. dürfen Sie die finanziellen Früchte Ihrer bisherigen Bemühungen ernten. Mit neuen Plänen sollten Sie sich noch Zeit lassen. Überdenken Sie alles in Ruhe! Bis zum 15. 9. sollten Sie sehr diplomatisch bleiben und sich noch gedulden. Danach haben Sie wieder freie Bahn für Ihre Vorhaben und einen weiteren Erfolgslauf.

Krebs

Liebe: Träumen Sie von Familienglück und Kindersegen? Es wäre klüger, die Dinge ein bisschen realistischer zu sehen und sich vom schönen Schein nicht blenden zu lassen. Im August stellt sich endlich eine nüchterne, vernünftige Haltung ein, die Ihren Ambitionen realistische Chancen einräumt. Bleiben Sie aber auch ab dem 17. 8. dabei! Bis 10. 9. steht alles noch auf sehr wackeligen Beinen, die Ihnen viel Verständnis und Toleranz abverlangen. Danach könnten Sie dafür umso reicher belohnt werden.



Erfolg : Unter der Mars-Saturn-Opposition und dem rückläufigen Merkur läuft alles etwas unrund. Keine Sorge! Ab dem 12. 7. haben Sie trotzdem strategisch

alles gut im Griff. Im August geht es in erster Linie darum, die Dinge zu vereinfachen und effizienter zu gestalten. Eine gute Gelegenheit somit, um sich besser zu organisieren. Ab dem 10. 9. ist finanzielle Vorsicht geboten. Es wäre wirklich gut, wenn Sie über Reserven verfügen. Seien Sie jedenfalls bereit, sich zu arrangieren, statt zu streiten!

Löwe

Liebe: Jetzt oder nie! Venus und Mars eröffnen Ihnen alle Optionen. Saturn und Jupiter verlangen allerdings eine vernünftige Haltung. Eine echte Prüfung für Ihre Gefühle. August: Sich auch als alltagstauglich zu erweisen, ist das Kriterium bis 16. 8. Danach darf es wieder etwas spielerischer werden, solange man trotzdem auf Sie zählen kann. Im September keine Dummheiten, sonst haben Sie ab dem 11. 9. definitiv das Nachsehen! Mars hilft Ihnen, sich mit den saturnischen Geboten auszusöhnen. Also standhaft bleiben!



Erfolg: Zurückhaltung ist immer noch oberstes Gebot. Man ist außerdem geneigt, Sie zu unterstützen. Mit überzogenen Ambitionen setzen Sie diese Gunst aber aufs Spiel. Im August mal ganz nüchtern und pragmatisch! Vereinfachen Sie die Dinge, lösen Sie sich von Ihren Ansprüchen! Das schaffen Sie jetzt und damit auch wieder Ordnung. Setzen Sie im September auf gutes Teamwork, vernünftige Kompromisse und Fairness! Mit diesen drei Komponenten kriegen Sie alles viel besser hin als mit Eigensinn.



Jungfrau

Liebe: Herz ist im Juli Trumpf, auch wenn Saturn immer wieder Zweifel nährt. Gehen Sie in die Offensive und punkten Sie mit einer leidenschaftlichen und großzügigen Haltung. Mars steht im August in Ihrem Zeichen und Venus bis 16. 8. ebenso. Nutzen Sie diese zwei Wochen intensiv, um der Liebe den Rücken zu stärken oder als Single fündig zu werden. September: Sie haben das Sagen, sollten aber vor allem auf Fairness und damit auf die Wünsche des Partners achten. Dann gibt es ab dem 11. 9. bestimmt kein Halten mehr.



Erfolg: Ab dem 12. 7. werden Sie noch vorsichtiger, und das ist gut so. Eine bereinigte, solide Basis ist jetzt am wichtigsten. Vor allem in finanzieller Hinsicht. Mars steht im August in Ihrem Zeichen und stärkt Ihren Ambitionen den Rücken. Merkur bringt beste Voraussetzungen für Lernaufgaben und Planung. Stressig wird es aber auch. September: Es wird wichtiger, zwischen den eigenen Interessen und denen der anderen fair abzuwiegen. Wer da das rechte Maß findet, wird auch finanziell profitieren.

Waage

Liebe: Gut, wenn Sie Ihr Herz sprechen lassen, denn das weiß ganz genau, was es will und kriegt es auch. Am Ende sollte aber die Stimme der Vernunft den Ausschlag geben. Venus (bis 16. 8.) und Mars in der Jungfrau im August: Das sieht ganz nach Harmonie aus. Man weiß, was man an Ihnen hat, und weiß das ab dem 17. 8. auch gebührend zu würdigen. Im September ist es Zeit, definitiv ja zu sagen. Dafür dürfen Sie all Ihre Entschlossenheit in die Waagschale werfen. Unter der Skorpion-Venus ab 11. 9. geht es um ultimative Hingabe.



Erfolg: Juli: Ein idealer Monat, um sich in einen Urlaub zurückzuziehen und in Ruhe über Ihre Pläne nachzudenken, statt zu streiten. Nehmen Sie notwendige Kurskorrekturen vor! Im August sind Pragmatiker gefragt: Vorrang für Naheliegendes und einfache Lösungen. Ein guter Monat für alles Administrative und um sich neu zu organisieren. Im September möglichst effizient und konzentriert zur Sache! Ab 16. 9. können Sie dann mit neuen Vorhaben erfolgreich durchstarten. Nur die Finanzen sehr sorgsam ­prüfen!

Skorpion

Liebe: Ziehen Sie sich jetzt lieber zurück, denn man weiß mit Ihren Ambitionen nichts anzufangen. Willkürliche erotische Abenteuer bescheren bestenfalls Probleme. Im August ist endlich die Stimme der Vernunft am Wort. Warten Sie aber mit Aussprachen bis 12. 8. zu. Es ist höchste Zeit, mehr Rücksicht auf Ihr Gegenüber zu nehmen. Wenn Sie sich bis 10. 9. vernünftig arrangieren, kann alles wieder ins Lot kommen. Es geht um ein faires Miteinander. Wer das einhält, darf sich willkommen fühlen.



Erfolg: Mars sorgt noch bis 29. 7. für Turbulenzen. Merkur hilft Ihnen aber, richtig zu reagieren. Trotzdem wäre es besser, mal Urlaub zu machen und sich auszuklinken. Im August kehrt wieder Ruhe ein. Der beste Monat, um alles vernünftig zu regeln und sich auch die nötige Unterstützung zu holen. Das Erfolgsrezept: Die Dinge vereinfachen! Pragmatiker haben im September weiterhin die Nase vorn. Ab dem 15. 9. könnten sich auch die größten Hürden endlich nehmen lassen. Seien Sie einfach kompromissbereit!

Schütze

Liebe: Wer lieber flirtet und die Gunst des Augenblicks nutzt, sollte bis 22. 7. zur Stelle sein. Aber Vorsicht, Leidenschaft könnte ab dem 23. 7. in Liebeskummer münden! Unter der Jungfrau-Venus (bis 16. 8.) lässt Ihre Liebeslust spürbar nach. Vielleicht sollten Sie doch mal länger darüber nach­denken, welchen Weg Sie gehen wollen. September: Bis 10. 9. ist ­Ihnen Venus sehr gewogen und auch Mars hilft Ihnen, endlich die richtige Entscheidung zu treffen. Ab dem 11. 9. zählt nur noch ein bedingungsloses Ja.



Erfolg: Sie kommen wieder viel besser voran. Sind Sie aber mit Ihren Projekten auf der sicheren Seite? Lassen Sie sich nicht blenden und rechnen Sie immer wieder genau nach! Im August geht es darum, die Dinge zu vereinfachen und auf Wesentliches zu reduzieren. Seien Sie gesprächsbereit, nicht rechthaberisch! Hören Sie besser auf andere! September: Viel geduldiger bis 15. 9.! Ab dem 16. 9. gelingt Ihnen dann endlich der ersehnte Durchbruch. Achten Sie aber auf Fairness! Gemeinschaftssinn ist gefordert.

Steinbock

Liebe: Im Juli harmonieren Mars und Venus wieder. Lebensfreude wird zum zentralen Thema. Eine ­gute Phase für einen Liebes- oder Familienurlaub. Seien Sie möglichst großzügig! Bis 16. 8. schlägt Ihr Herz bestimmt höher. Beste Voraussetzungen für Singles, um sich wieder richtig zu verlieben, für Gebundene, den Zusammenhalt zu festigen. September: Bei manchen kriselt es seit Ende August wieder ein wenig. Hier sollte die Vernunft am Wort sein. Und ein guter Schuss ­Toleranz. Ihre Ansprüche sind nicht der Maßstab.



Erfolg: I hre praktische Begabung und Ihr nüchterner Verstand sind im Juli Goldes wert. Wo Anspruch und ­Realität nicht zusammengehen, ­haben Sie die vernünftigen Lösungen. August ist Ihre absolute Erfolgsphase. Mars hilft Ihnen, Ihre Ziele nahezu mühelos zu erreichen. Merkur verleiht Ihnen Kompetenz, Venus verspricht finanzielle Zuwächse. Bis Mitte September läuft es noch ganz hervorragend. Danach sollten Sie mal ­Urlaub machen. um die folgende anstrengende Phase etwas abzukürzen.

Wassermann

Liebe: Die Spannungen nehmen deutlich zu. Lassen Sie sich bloß nicht auf Abenteuer und schon gar nicht auf Konfrontationen ein, sonst könnten Sie definitiv ausgespielt haben! Die Lage beruhigt sich im August wieder, die Vernunft gewinnt die Oberhand zurück. Ab dem 17. 8. schließt man Sie erneut ins Herz und Sie wissen genau, wohin Sie gehören. Bis 10. 9. trübt nichts Ihr Liebesglück. Dann aber könnte man Ansprüche stellen, die Sie überfordern. Bemühen Sie sich um faire Kompromisse, statt abzublocken!



Erfolg: Sie stehen noch den ganzen Juli unter der herausfordernden Mars-Opposition. Es riecht nach Konfrontation. Seien Sie finanziell sehr vorsichtig, rechnen Sie genau nach! Die praktische Vernunft gewinnt im August die Oberhand. Geben auch Sie es billiger und begnügen Sie sich damit, auf der sicheren Seite zu sein! Finanziell passt es wieder. Ab dem 16. 9. haben Sie die Chance, das Blatt zum Besseren zu wenden. Mars hilft Ihnen, Saturns Gebote und Jupiters Gunst zu soliden Erfolgen zu verknüpfen.

Fische