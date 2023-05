Experten-Talk: Naht bald das Ende der Ehe?

Die Erwartungen an die Ehe sind meist hoch, die Realität sieht oft anders aus. Was durch die Abschaffung der Heirat mit der Liebe und mit uns Frauen passieren würde. Es l(i)ebe die Revolution!

Eine Hochzeit, ein Haus, zwei Kinder, ein Hund und eine glückliche Beziehung bis ans Lebensende (und all das bitte am besten in genau dieser Reihenfolge) – mal ganz ehrlich: Denken nicht viele von uns, dass genau dieser Lebensentwurf am ehesten Glück, Harmonie, Erfolg und vor allem gesellschaftliche Anerkennung mit sich bringt? Heiliger Gral: die Ehe. Eines vorweg: Das ist nicht weiter verwunderlich und durchaus nachvollziehbar. Denn die Ehe gilt in unserer Gesellschaft nach wie vor als unantastbar. Sie wird als ­Inbegriff der Liebe romantisiert und mythisch verklärt.

Kritischer Blick

Hinterfragt man hingegen das Konzept der Ehe und betrachtet diese neutral und realistisch, wird allerdings schnell klar, dass es sich dabei im Grunde genommen um eine Institutionalisierung des Kapitalismus handelt – so unromatisch das auch klingen mag. Die Ehe normiert Beziehung und Familie, lässt uns in binären Geschlechterrollen verharren, kontrolliert Sexualität und Besitz und konsumiert sehr häufig unsere Gedanken – sogar noch lange bevor der potenzielle Ehepartner überhaupt gefunden ist. Vor allem für Frauen verschärft eine Heirat oft Ungleichheiten und führt nicht selten in die finanzielle Abhängigkeit. Emilia ­Roig, Politikwissenschaftlerin und Beststellerautorin, blickt in ihrem neuen Buch „Das Ende der Ehe – für eine Revolution der Liebe“ hinter die Fassaden des ehelichen Konstrukts bzw. des Patriarchats. Wir haben mit ihr über die Liebe, die Ehe, die Authentizität und das Frausein gesprochen.

Liebe Frau Roig, warum denken denn noch immer so viele Frauen, dass die Ehe fixer Bestandteil des Lebensskripts ist, dem sie folgen sollten?

Emilia Roig: Vor allem Mädchen bekommen von Kindheit an eingetrichtert, dass zu heiraten und Kinder zu bekommen ultimative Ziele im Leben sind. Deshalb bauen sich schon junge Frauen ein mentales Bild von Glück, Erfüllung und Entwicklung auf, das sie automatisch mit einer Partnerschaft bzw. Ehe verknüpfen. Mädchen werden mit einem weiblichen Ideal konfrontiert, das so dargestellt wird, als wäre es nur durch Ergänzung wertvoll. Frauen bekommen suggeriert, dass sie in der Gesellschaft nur dann vollständig, anerkannt und wertvoll sind, wenn sie Ehefrauen und Mütter sind. Buben bzw. junge Männer hingegen lernen schon früh, dass sie persönliche Erfüllung und gesellschaftliche Anerkennung auch in anderen Bereich finden können – z.B. bei der Lohnarbeit über finanziellen Erfolg.

Gerät die Frau damit nicht automatisch in eine Abhängigkeit vom Mann?

Roig: Ja, absolut! Diese Art der Sozialisation und Denkweise setzt eine gewisse emotionale Abhängigkeit voraus – und das noch weit bevor der Ehepartner überhaupt im eigenen Leben auftaucht! Viele Frauen denken: „Wenn ich DEN einen treffe, wenn ich endlich in einer Beziehung und verheiratet bin, dann lösen sich all meine Probleme. Es gibt also nicht nur die finanzielle Abhängigkeit, die z.B. durch steuerrechtliche Maßnahmen gefördert wird, sondern auch eine starke emotionale Komponente, die das Leben einer Frau – oft unbewusst – dirigiert.

Welche – vielleicht oft unausgesprochenen? – Rechte und Pflichten impliziert die Ehe für die Frau?

Roig: Rechte und Pflichten, nun ja, diese liefern meist Stoff für diverse Argumente à la „durch die Ehe hat eine Frau ja immerhin Anspruch auf Unterhalt, Zugewinnausgleich oder diverse Geldsummen, sollte sie sich einmal trennen wollen. Natürlich sind das Rechte. Es sind meiner Meinung allerdings nicht ausreichend Rechte, sondern eher Ausgleichszahlungen, vor allem wenn man bedenkt, dass die Frau ein Leben lang für die Kinder sorgt, sich meist um den Haushalt kümmert, dafür allerdings auf entlohnte Arbeit verzichtet und deshalb langfristig am Arbeitsmarkt weniger kompetitiv ist. Dem gegenüber stehen die Pflichten, die eine Frau innerhalb der Ehe zu erfüllen hat und denen sie sich nicht einfach so mir nichts dir nichts entziehen kann. Schon klar, gewisse Rechte und Pflichten lassen sich relativieren, da man sich jederzeit dazu entschließen kann, sich zu trennen oder scheiden zu lassen. In der Ehe bestehen für die Frau aber auch implizite Pflichten, wie etwa die Pflicht, sich um die eigenen Kinder zu kümmern, den Haushalt zu führen und mit dem Mann gemeinsam zu leben. Bei getrennten Wohnsitzen würde das Paar den Anspruch auf gewisse Steuerbegünstigungen verlieren.

Welche Rechte und Pflichten haben Männer in einer Ehe?

Roig: Die Pflicht, sich um die Kinder und den Haushalt zu kümmern, ist kulturell geprägt und nur teilweise im Recht verankert. Das Recht wiederum ist geschlechtsneutral formuliert. Nirgends im Gesetz steht geschrieben, dass die Frau zu Hause bleiben und der Mann der Lohnarbeit nachgehen muss. Dieser Lebensentwurf, dem auch heute noch viele Paare folgen oder meinen, folgen zu müssen, ist durch kulturelle Skripten und kulturell-gesellschaftliche Erwartungen geregelt. Die Gesellschaft erwartet von der Frau, dass sie sich um Kinder und Haushalt kümmert. Wenn der Mann solche Aufgaben übernimmt, wird er als Vaterheld gefeiert.

Wie kann eine moderne und erfüllte Ehe dennoch klappen?

Roig: Ich bin zwar keine Paartherapeutin (lacht), denke aber, dass ehrliche Kommunikation, Respekt und ein Miteinander auf Augenhöhe sehr wichtig für eine funktionierende Ehe sind. Außerdem ist es ganz essenziell, dass beide Partner ein Bewusstsein für gesellschaftliche Hierarchien entwickeln und erkennen, dass auch sie nicht immun dagegen sind, in diese Strukturen reinzutappen. Denn diese schleichen sich oft unbewusst ins Privatleben ein. Es braucht die Bereitschaft beider Partner, sich ernsthaft mit dem Patriarchat auseinanderzusetzen, ehrlich darüber zu sprechen und die rosarote Brille abzunehmen. Natürlich kostet das Kraft und Nerven und fordert in manchen Fällen seinen Tribut – wie etwa das Ende einer Ehe. Ehrlichkeit und Authentizität sind jedoch grundlegend für ein glückliches und freies (Beziehungs-) Leben.

Was würde mit der Liebe passieren, würde man die Ehe morgen abschaffen?

Roig: Gäbe es morgen schon keine Ehe mehr, blieben die gesellschaftlichen Strukturen sonst jedoch gleich, wäre das die reinste Katastrophe für viele Frauen. Sie hätten keine finanzielle Absicherung mehr. Sollen wir die Ehe als Institution dafür loben? Nein! Denn eine Gesellschaft, in der die einzige Möglichkeit der finanziellen Absicherung oft die Abhängigkeit zum Mann ist, ist keine gleichberechtigte Gesellschaft. Daher müsste die Abschaffung der Ehe auch mit einer Reorganisation, genauer gesagt einer Sichtbarmachung, fairen Aufteilung und Entlohnung der Care-Arbeit einhergehen.

Was sagen Sie Frauen, die sich gegen die Ehe entscheiden?

Roig: Es ist mutig, in einer Gesellschaft, die einen in bestimmte Rollen hineinzwängen will, den eigenen Weg zu gehen. Generell empfinde ich es für alle Frauen als wichtig, auf ihre finanzielle Unabhängigkeit zu achten – ganz gleich ob verheiratet oder unverheiratet.

Was sagen Sie Frauen, die sich für die Ehe entscheiden?

Roig: Natürlich kann eine Frau für sich entscheiden, zu heiraten, zu Hause zu bleiben und sich um die Kinder zu kümmern, das ist total in Ordnung. Sie sollte dafür aber nicht bestraft werden. Care-Arbeit sollte daher bezahlt werden. Außerdem sollten Partner offen über Geld sprechen und verhandeln – genauso wie über Sex. Beide Themen sind oft schambehaftet, aber zentral für die Beziehung und sollten daher nicht tabu sein. Abgesehen davon ist es auch in einer funktionierenden Ehe wichtig, sich immer wieder einmal die Frage zu stellen, wie man ohne Partner aufgestellt wäre – emotional wie finanziell.