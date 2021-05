Event-Tipp für Singles

Virtuelle Dates: Neue Leute kennenlernen in Zeiten von Social Distancing.

Wer gerade auf der Suche nach Mr. oder Mrs. Right ist, hat es in einer Zeit des Social Distancing nicht leicht. Das 2018 gegründete Unternehmen „Slow Dating Vienna“ hat sich zur Mission gemacht, das Online-Dating zu revolutionieren – auch in Pandemiezeiten. Bei virtuellen Spieleabenden (um 16 Euro) oder Gesprächsrunden treffen Singles in einem lockeren Setting aufeinander. In 1:1-Videoräumen können ohne

Bedenken neue Bekanntschaften geschlossen werden. Je nach Altersgruppe und sexueller Orientierung stehen verschiedene Termine zur Verfügung.



slowdatingevents.at