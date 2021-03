Durch Sexpositivität Intimität neu leben

Tauschen Sie Zweifel und Frust gegen Offenheit und Selbstbestimmung – für eine neue und erfülltere Beziehung zu sich selbst und Ihrem Gegenüber. Ein neues Buch erklärt, wie das gehen kann.

Sexpositivität als Haltung entstand aus der Bewegung der freien Liebe der 60er-Jahre und erhielt Anfang des 21. Jahrhunderts vermehrt Aufmerksamkeit aus dem Mainstream. Inhaltlich steht sie vor allem dafür, eigene Bedürfnisse auszuloten und zu artikulieren und gleichermaßen jene des Gegenübers respektvoll anzuerkennen. „Alles kann, nichts muss“, gilt als ein Credo der Bewegung, die mithilfe von Netzwerken, Communitys oder Veranstaltungen wie Partys oder Festivals vor allem in den letzten Jahren enorm an Zulauf gewonnen hat.



Auch die beiden Sexualtherapeutinnen Beatrix Roidinger und Barbara Zuschnig beschreiben den mehr oder weniger zufälligen Besuch eines solchen sexpositiven Festivals als Meilenstein ihrer eigenen Forschung und persönlichen Entwicklung. „Nach drei intensiven Festivaltagen hatten wir das Gefühl, etwas entdeckt zu haben, das wir uns erträumt hatten“, heißt es in der Einleitung ihres neuen Buches „Sexpositiv. Intimität und Beziehung neu verhandelt“, das die sexpositive Haltung auch erstmals ausführlich auf Deutsch behandelt. Die pluralistischen Ausprägungen der Bewegung haben jedem Individuum etwas zu bieten: einzige Voraussetzungen sind eine bejahende positive Haltung gegenüber Sexualität, die Anerkennung des ungeteilten Rechts ­jedes Menschen auf sexuelle Selbstbestimmung und Respekt gegenüber allen Menschen in ihrem sexuellen Sein. Sexpositivität kann zum Beispiel auch eine Lösung für stagnierende Erotik in langjährigen Beziehungen sein, wie Roidinger und Zuschnig schreiben und an drei Punkten resümieren. „Erstens verhaken wir uns in widersprüchlichen Bedürfnissen nach Nähe und Toleranz, nach Bindung und Autonomie und nach Sicherheit und Überraschung. Zweitens hindert uns eine Vielzahl an Annahmen, Mythen und Unwissenheit daran, unser erotisches Potenzial zu entfalten. Jedes zweite Paar kommt zum Beispiel mit der Idee zu uns in die Praxis, dass nur genitaler Sex richtiger Sex ist. Oder dass Frauen von Natur aus weniger Lust haben. Viele kennen sich zudem anatomisch nicht oder nur unzureichend aus. Drittens fehlt es vielen Menschen an Differenzierung. Das heißt, dass sie irritiert und ängstlich darauf reagieren, wenn ihre Partnerin anders ist und eine andere Begehrensstruktur hat.“ Doch genau diese Unterschiedlichkeit sei ein Element, das anzuerkennen oder gar zu zelebrieren sei. Jeder Mensch habe ein individuelles sexuelles Profil und sehne sich nach ganz unterschiedlichen ­Dingen, will lieben und geliebt werden und könne mithilfe eines sexpositiven Zugangs ein neues, erfüllenderes Bewusstsein dafür bekommen.

„Sexpositiv. Intimität und Beziehung neu verhandelt“ von Beatrix Roidinger und Barbara Zuschnig ist erschienen bei Goldegg, erhältlich um 22 Euro.



In ihrem Buch präsentieren die beiden Auto­rinnen auch eine Reihe von praktischen Kriterien, die ein sexpositives Mindset ausmachen. Vielleicht finden Sie sich in dem einen oder anderen Tipp ja ­wieder?

Selbstverantwortung

Sexpositive Menschen übernehmen Verantwortung für ihre Gefühle und ihr sexuelles Empfinden. Das heißt, dass sie niemandem anderen die Verantwortung für ihr eigenes Wohlempfinden aufbürden.

Sexualität bleibt Thema

… und das nicht nur am Anfang oder in Krisenmomenten einer Beziehung. Gesprächs- und Feedbackkultur liegen an der Tagesordnung, der Austausch als Teil des sexuellen Alltags.

Streben nach Konsens

Sexpositive Menschen verhandeln ihre Bedürfnisse stets neu und gehen nie davon aus, ihr Gegenüber auswendig zu kennen. Erotische Begegnungen werden nach Lust und Laune und auf Augenhöhe ­konsensuell gestaltet.

Aufmerksam bleiben

Nähe, Intimität und Verbundenheit ­werden als essenzielle Elemente einer Beziehung gesehen, auf die viel Wert­ ­gelegt wird. Sexpositive Menschen verzichten auf Rituale und setzen lieber Routinen, die zu neuen Ansätzen ­spielerisch inspirieren können.

Differenzen als Ressource

Gemeinsamkeiten sind schön, Differenzen noch besser. Menschen in sexpositiven Beziehungen haben Respekt vor individuellen Bedürfnissen, Wünschen und Eigenheiten. Differenzen werden als Chancen, nicht Hindernisse gesehen. Darüber hinaus werden gegenseitig Freiräume geschaffen, die zur eigenen Identitätsbildung und Weiterentwicklung essenziell sind. Wie diese Freiräume aussehen können, wird stets individuell ausverhandelt.

Vertrauen und Loyalität

Die Abmachungen sexpositiver Paare basieren auf gegenseitigem Vertrauen und Bewusstsein für ihr Gegenüber. Dabei verstehen die Beteiligten ihre Beziehungsbasis als etwas Besonderes, das nicht einfach auszutauschen ist, was das gegenseitige Vertrauen wie­derum stärkt und neue Freiheiten ermöglicht.

Mut zum Scheitern

Sexpositive Paare verzweifeln nicht gleich, wenn es anders läuft als erwartet. Scheitern gilt wie jede andere Erfahrung als Möglichkeit des Wachsens. Mithilfe von ehrlicher Kommunikation und einer konstruktiven Grundhaltung lassen sich vermeintlich negative Erlebnisse besser bewältigen.