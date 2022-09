Dieses Sex-Toy darf in keinem Schlafzimmer fehlen

Wer beim Sex gerne Neues ausprobiert, kann mit einer Vagina Pumpe nichts falsch machen. Der Sex fühlt sich intensiver, besser und prickelnder an.

Eine Vagina Pumpe, auch bekannt als Vagina/oder Pussy Sucker, umschließt die Vulva. Durch das Pumpsystem wird Unterdruck erzeugt, dieser wirkt durchblutungsfördernd, Schamlippen und Klitoris schwellen an und der Intimbereich wird sensibler auf Berührungen. Beim ersten Mal fühlt es sich vielleicht ungewohnt an, aber man kann das Vakuum jederzeit lösen. Der Sauger ist auch geeignet für die Brüste und optimal fürs Vorspiel.

Welche Pumpe am besten für einen geeignet ist, muss jede Frau für sich selbst herausfinden. Jedoch gibt’s hier ein paar Inspirationen:

© Eis.at Clit Massager / Nippelpumpe - Seven Creations von Eis.at

© Amazon

© Amorelie Fröhle - Vaginalpumpenset Duo Extrem Professional von Amorelie

Gereinigt wird die Pumpe so wie jedes Sex Toy mit warmem Wasser, milder Seife oder einem Toy Cleaner.

Aber Achtung: So viel Spaß diese Pumpe auch macht – es ist Vorsicht angesagt. Um Risiken und Verletzungen zu vermeiden, sollte man sich langsam rantasten. Denn geplatzte Adern, schmerzhafte Schwellungen und blaue Flecken machen dann wohl weniger Spaß.