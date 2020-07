Diese 3 Sternzeichen finden endlich die Liebe

Stier 21. 4. bis 20. 5.

Eine neue Ära ist angebrochen! Die Venus boostet ihr Ego, weshalb Sie sich so sexy wie nie zuvor fühlen. Single-Stiere lassen heuer keine Gelegenheit aus, um dieses neue Lebensgefühl auszukosten. Lernen Sie Ihre neuen Flirt-Superkräfte kennen, schalten Sie den Verstand aber nicht ab. Die Chancen auf eine langfristige Bindung stehen nicht schlecht! Jetzt sind Sie schon viel entschlossener und rennen damit offene Türen ein. Wer sich jedoch dauerhafte Geborgenheit wünscht, sollte erst mal das nötige Vertrauen aufbauen. Gut zu wissen: Anfang September warten weitere Flirts auf Sie! Bloß nicht zu überstürzt handeln und sich auf die erstbeste Gelegenheit einlassen. Schütze 23. 11. bis 21. 12. Astro-Boost der Sonderklasse: Mars, der Planet der Leidenschaft und des Sex, begleitet Sie jetzt bis 2021. Egal, ob Single oder vergeben - Liebe und Sex dominieren jetzt Ihren Gedankenwelt. Genießen Sie es und lassen Sie sich von den Erotik-Planeten inspirieren. Einige Wochen müssen Sie sich jetzt aber noch gedulden, bis das Liebes-Hoch endlich in Kraft tritt. Am 7. August ist die frustrierende Venus-Opposition endlich überstanden und Sie können in den Liebes-Pool eintauchen. Bei Dating sollten sich Verstand und Emotion die Waage halten: Überstürzen Sie nichts und lassen Sie sich beim Kennenlernen ruhig Zeit, denn die Sterne greifen Ihnen noch weit bis ins nächste Jahr unter die Arme... Wassermann 21. 1. bis 18. 2. Mars und Venus helfen den sprunghaften Wassermännern jetzt bei der Partnersuche: Wer in den vergangenen Jahren in ein Liebeschaos verstrickt war, der wird jetzt zu etwas mehr Disziplin ermahnt - und letztendlich dafür belohnt. Zerstreuen Sie alle Zweifel, sagen Sie jetzt entschlossen "Ja" und gehen Sie durch offene Türen! Venus verlangt jetzt nicht nur nach mehr Romantik, sondern auch verbindliche Nähe und Zusammenhalt. Die einsamen Wochen in der Krise haben Ihnen das verdeutlicht. Ergreifen Sie nun endlich die Initiative und nehmen Sie die Herausforderungen des Projekts "Langzeitliebe" an. Die Sterne unterstützen Sie dabei!