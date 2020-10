Die beliebtesten Sex-Emojis

1. Die Aubergine: Wer kennt sie nicht? Die Aubergine (oder Melanzane) gilt zweifellos als eines der am häufigsten gebräuchlichsten Sex-Emojis. Unschwer zu erkennen ist das lilafarbene Gemüse keine Essenzutat sondern gilt als Penissymbol.



2. Banane: Vom Gemüse zum Obst und auch hier bedarf es keinerlei Erklärung. Wer im Sexualkundeunterricht schon einmal ein Kondom über eine Banane gezogen hat, weiß Bescheid.



3. Pfirsich: Ein weiteres beliebtes Sex-Emoji ist der Pfirsich. Mit ihm wird ein knackiger, sexy Po assoziiert.



4. Honigtopf: Endlich ein Äquivalent zu Aubergine und Banane. Ein Topf mit süßem, vielversprechendem Inhalt wird als Synonym für Vagina verwendet. Ebenso wie…



5. Tacos: Nicht auf den ersten Blick erkennbar, aber dennoch: Besonders im englischen Sprachgenbrauch wird der Taco-Emoj als Synonym für Vagina verwendet. Taco, ein scharfes Gericht, das gefüllt werden soll – bevorzugt wohl mit einer Aubergine…



6. Hotdog: Wir bleiben beim Essen. Ebenso eindeutig scheint die Verwendung des Hotdog-Emoji zu sein. Das Würstchen, das ins Brot will...



7. Wassertropfen: Dieses Symbol steht für schweißtreibende Lust und um die soll es beim Sex wohl in allererster Linie gehen.



8. Nüsse: Das Nuss-Emoji steht für das, was an den Auberginen, Bananen, Maiskolben usw. dranhängt.



9. Flamme: Das Flammen Emoji ist vielversprechend. Es bedeutet einerseits „Du bist heiß“ oder „Heute geht es heiß zur Sache.“



10. Vulkanausbruch: Wer diesen Emoji verwendet, hat die Latte hoch angesetzt und verspricht dem Gegenüber einen fulminanten Orgasmus.



11. Schmunzelnder Smiley: Manche deuten ihn als schüchtern-andeutenden, wieder andere als deutlich versauter, doch alle sind der Meinung, dass sein Grinsen durchaus zweideutig ist. Der frech schmunzelnde Smiley flüstert förmlich anzüglich: „du weiß genau, was ich meine“ und lässt den Empfänger der Textnachricht in heißen Tagträumen versinken. Unter emojipedia.org läuft das Emoji als „sexual face“



12. Zungen-Emoji: Ob alleine oder in Kombinaton mit einem gelben Gesicht: Der Zungen-emoji deutet Oralsex an.