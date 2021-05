Diese 11 Anzeichen zeigen Ihnen, dass Ihr Date ernste Absichten hat.

Die ganze Dating-Welt dreht sich um das Erkennen der sogenannten Red Flags. Dabei handelt es sich um schlechte Anzeichen bei Dates, bei denen Sie besser sofort die Flucht ergreifen sollten. Zum Beispiel, wenn Ihr/Ihre Dating-Partner/-Partnerin ständig von seiner/ihrer Ex spricht, oder kaum Interesse an Ihnen zeigt, weil er/sie viel lieber über sich selbst redet, als Ihnen zuzuhören.

Doch niemand macht sich Gedanken über Green Flags. Diese sind Anzeichen dafür, dass Sie sich auf jeden Fall weiterhin mit Ihrem Date treffen sollten. Jeder/Jede hat seine/ihre eigene individuelle Liste mit Eigenschaften, die ein potentieller Partner/eine potentielle Partnerin haben muss, und mit Vorstellungen, die er/sie teilen muss. Trotzdem gibt es universelle Green Flags, auf die Sie bei Ihrem nächsten Date unbedingt achten sollten.

1. Sie müssen sich nicht verstellen

Das Ziel einer auf Dauer funktionierenden Beziehung ist, einen Partner/eine Partnerin zu finden, bei dem/der Sie so sein können, wie Sie sind. Es gibt nichts Schöneres, als einen Menschen an der Seite zu haben, der Sie für Ihren Charakter schätzt und sich in Ihre Persönlichkeit verliebt hat. Haben Sie bei einem Date das Gefühl sich nicht verstellen zu müssen, ist das ein Anzeichen dafür, dass weitere Treffen lohnenswert sind.

2. Freundliches Verhalten anderen gegenüber

Ihr Date spricht freundlich mit Kellnern/Kellnerinnen, hält anderen die Türe auf und bietet in öffentlichen Verkehrsmitteln seinen/ihren Platz einer älteren Person an? Green Flag Alarm! Entgegenkommendes Verhalten gegenüber Fremden zeugt von Höflichkeit und gutem Benehmen.

3. Fürsorgliches Verhalten Ihnen gegenüber

Dates, die sich um Ihr Wohlbefinden sorgen und sicher gehen wollen, dass es Ihnen gut geht, haben auf jeden Fall die Chance auf weitere Treffen verdient. Anzeichen dafür sind Sätze, wie „Schreib mir, wenn du gut zu Hause angekommen bist“ oder „Fahr vorsichtig.“

4. Details & Kleinigkeiten

Ihr Date hat sich gemerkt, wie Sie Ihren Kaffee am liebsten trinken und wie der Name Ihres Haustiers ist? – Eine absolute Green Flag! Dass sich jemand an Kleinigkeiten erinnert und auf Details achtet, zeugt von großem Interesse an Ihnen.

5. Nimmt sich Zeit Sie kennenzulernen

Es dauert eine Weile jemanden richtig kennenzulernen und eine tiefe Verbindung aufzubauen. Eine Green Flag, auf die Sie achten sollten, ist, dass sich Ihr Date genau dafür Zeit nimmt. Dabei versucht er/sie nicht Sie sofort in eine Beziehung zu drängen, sondern wartet, bis sich die Gefühle weiter entwickeln.

6. Tiefgründige Fragen

Small Talk ist für den Anfang schön und gut, aber irgendwann müssen die Gespräche den Sprung auf eine tiefgründige Ebene schaffen. Stellt Ihr Date Ihnen gedankenvolle Fragen, müssen Sie aufpassen, ob er/sie sich tatsächlich auch für Ihre Antworten interessiert. Denn manche Menschen hören kaum zu und warten nur darauf, über sich selbst reden zu können.

7. Ähnliche Werte

In Hinblick auf eine langfristige Beziehung ist es wichtig über Themen, wie Wert- und Moralvorstellungen, politische Ansichten und Glauben zu sprechen. Stimmen Ihre Standpunkte überein, kann dies ein Anzeichen dafür sein, dass Sie auch in anderen Lebensbereichen ähnliche Positionen vertreten.

8. Im Einklang mit sich selbst

Eine weitere Green Flag ist, wenn sich Ihr Date nicht um sein eigenes kümmert. Egal, ob Yogakurse, Kochen oder Work-Outs, es ist wichtig, dass er/sie sich Zeit für sich nimmt, um sich regenerieren zu können. Es ist ein gutes Zeichen, wenn er/sie trotz Treffen mit Ihnen, immer noch Zeit für seine/ihre Hobbys findet und auch der Freundeskreis dabei nicht zu kurz kommen.

9. Guter Draht zu Freunden & Familie

Es kommt nicht auf die Anzahl der Freunde und Freundinnen an, sondern auf die Qualität. Spricht Ihr Date häufig über ein bestimmtes Familienmitglied oder erzählt von seinem/ihrem besten Freund, zeigt er/sie damit, dass ihm/ihr Beziehungen wichtig sind und er/sie den Konatkt zu seinen/ihren Liebsten pflegt.

10. Weiß, was er will (und was nicht)

Es ist ein Merkmal von Reife, wenn Ihr Date klare Ziele und Vorstellungen hat. Ist sich jemand im Unklaren darüber, was er/sie möchte, kann er/sie auch nicht wissen, ob Sie die Richtige dafür sind. Einen entschlossenen Menschen erkennen Sie bereits daran, wie lange er braucht, um ein Gericht von der Speisekarte auszuwählen.

11. Zuverlässigkeit

Er/Sie ist pünktlich bei Dates, meldet sich immer, wenn er/sie es versprochen hat, hält sich an ausgemachte Pläne und lässt Sie nie warten? – Das ist wohl die grünste Green Flag. Zuverlässigkeit ist das Wichtigste in einer Beziehung, denn Sie müssen sich schließlich auf Ihren Partner/Ihre Partnerin verlassen können.