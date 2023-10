× Das sind die beliebtesten Hochzeitslocations in Österreich

Traumhochzeit gesucht? Wir verraten, wo sich Herr und Frau Österreicher hierzulande besonders gerne das Ja-Wort geben.

Destination-Weddings liegen im Trend. Doch man muss oft gar nicht weit vereisen, um die perfekte Location für eine Traumhochzeit zu finden. Die österreichischen Hochzeitsportale www.hochzeit.click und www.hochzeits-location.info haben auf Basis von 40.000 Hochzeitsanfragen und mehr als zehn Millionen Seitenaufrufen die beliebtesten Hochzeitslocations in ganz Österreich ermittelt.

In allen Bundesländern wurden 2022 mehr Ehen geschlossen

Laut der Statistik Austria ist die Zahl der Eheschließungen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 Prozent gestiegen. Insgesamt wurden im Jahr 2022 in Österreich 47.482 Ehen geschlossen. Das ist der höchste Wert seit 1987. Zusätzlich wurden im selben Zeitraum 1.598 eingetragene Partnerschaften begründet. In allen Bundesländern wurden 2022 mehr Ehen geschlossen als im Jahr davor. Besonders heiratsfreudig waren die Menschen in Kärnten (+ 21,6 %), im Burgenland und in Niederösterreich (je + 17,9 %) sowie in der Steiermark (17,3 %). Das Erstheiratsalter der Männer lag 2022 bei durchschnittlich 33,3 Jahren, jenes der Frauen bei 31,3 Jahren (2021: Männer 33,1 Jahre und Frauen 31,0). Am jüngsten waren Männer in Vorarlberg (32,7 Jahre) und Frauen in Wien und in Oberösterreich (30,9 Jahre). Am ältesten waren erstmalig heiratende Brautleute in Kärnten (Männer: 35,1 Jahre und Frauen: 32,4 Jahre).

© Getty Images ×

Hochzeits-Trends

Wie schon in den letzten Jahren zeichnen sich zwei große Trends bei der Location-Wahl ab: Outdoor-Hochzeiten und nachhaltige Hochzeiten (Green-Weddings). Auch die Buchung von Weddingplannern oder Weddingplannerinnen spielt eine zunehmende Rolle, da sie die immer extravaganteren Wünsche der Brautpaare in die Tat umsetzen können. Ebenso im Trend liegt die Buchung von Hochzeitsredner oder Hochzeitsrednerinnen, die die Feierlichkeiten in einem würdigen Rahmen einfangen. Optisch geht der Trend wieder in die klassischere Richtung: Seidenkleider ohne Spitze, lange Handschuhe, Perlen, etc. Und auch die Wedding-Websites, die einen Verzicht auf gedruckte Hochzeitseinladungen ermöglichen, stehen dank ihrer Nachhaltigkeit weiterhin im Fokus der Brautpaare.

© Getty Images ×

Die Auswertung hat auch ergeben: Die durchschnittliche Anzahl der Hochzeitsgäste ist wieder auf das Niveau vor Corona zurückgekehrt, durchschnittlich 87,5 Hochzeitsgäste. Brautpaare müssen derzeit durchschnittlich 120 bis 160 Euro pro Gast ausgeben. Viele Hochzeitslocations für 2024 sind bereits nahezu ausgebucht. Der mit Abstand beliebteste Hochzeitstag im Jahr 2024 ist der 24.08.2024, auf den 4,11 Prozent aller Anfragen entfallen.

© Getty Images ×

Hier wird am liebsten geheiratet

Die Top 3 der beliebtesten Hochzeitslocations befinden sich in Salzburg (Tom Almhütte), in der Steiermark (Winzerhotel Kolleritsch) sowie in Oberösterreich (Villa Bergzauber), aber auch Locations in den anderen Bundesländern sind sehr beliebt.

TOM Almhütte (Salzburg) Winzerhotel Kolleritsch (Steiermark) Villa Bergzauber (Oberösterreich) Schloss Maria Loretto (Kärnten) Moar Hof in Gruenbach (Oberösterreich) Obstbau und Events Haas (Steiermark) Rufana Alp (Vorarlberg) Rösslalm (Tirol) Alte Schule (Kärnten) Presshaus Hochzeit & Party Location (Oberösterreich)

Die Top-Locations in den Bundesländern

Wien:

Orangerie Europahaus Oktogon Am Himmel Weingut am Reisenberg wolke21 im Saturn Tower Das Chadim Weingut Weinhandwerk Maya Garden Hermes Cafe Restaurant Labstelle Austria Trend Hotel Schloss Wilhelminenberg La Creperie

Burgenland:

Himmelblau Rust Die Träumerei in Maria Bild das Fritz Weingut Liszt Hannersberg GMG KG Strandhaus Mörbisch VILA VITA Pannonia Eventarium Arche Moorhof Martinsschlössl

Kärnten:

Schloss Maria Loretto Alte Schule Almdorf Seinerzeit Naturel Hoteldorf Schönleitn Schlossgut Gundersdorf Thon7 - Feiern mit Tradition Gipfelhaus Magdalensberg Herkuleshof am Danielsberg Schloss Wolfsberg Jilly Beach

Niederösterreich:

Refugium Hochstrass Franz von Grün Schloß Luberegg Schloss Schönau Hotel Schloss Hernstein Schlosspark Mühlbach am Manhartsberg Landgasthof Krone Fernblick GABRIUM Golfclub Fontana

Oberösterreich:

Villa Bergzauber Moar Hof in Gruenbach Presshaus Aschach DasSee event exclusive Rieglergut Stadlerhof Wilhering Der Vedahof Großkandlerhaus Huber zu Laah Oberbauergut

Salzburg:

TOM Almhütte KrallerAlm Schloss Prielau Seehotel Bellevue Lisa Alm Mozarthaus St. Gilgen am Wolfgangsee Ansitz Wartenfels Schloss Fuschl, A Luxury Collection Resort & Spa Laimer Urschlag Zistelalm

Steiermark:

Winzerhotel Kolleritsch Obstbau und Events Haas Weinschloss Koarl Thaller Weingut Holler Hirschmugl - Domaene am Seggauberg Weinhof Feiergut F.Kohl Jöbstl Stammhaus waldhochzeit Harkamp Kirchenwirt Hofer

Tirol:

Rösslalm Stöttlalm Scholastika - Seemomente am Achensee Grasbergalm Schloss Friedberg Wiesenalm Gamsalm Ehrwald Bogner Aste Congresspark Igls Orangerie - Congress Innsbruck

Vorarlberg: