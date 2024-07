Achtung, Seitensprung! Das ist der typische Fremdgänger

Wir verraten, welche Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale für untreue Menschen besonders typisch sind.

Fremdgehen ist weit verbreitet. Hierzulande geht jede:r Vierte (!) fremd. Frauen angeblich nur minimal häufiger als Männer. Und obwohl es diesen Daten zufolge viele sind, haben untreue Menschen erstaunlich viele Gemeinsamkeiten. Eine Studie der Dating-Website Ashley Madison zeigt, dass es untrügliche Anzeichen und vier klassische Lügen gibt, mit denen der typische Fremdgänger aufwartet. Sogar sein Sternzeichen oder sein Job könnten ihn verraten...

Der typische Fremdgeher-Beruf

Sie sind Arzt oder Pilot? Entwarnung! Entgegen der allgemeinen Meinung, dass diese Berufe besonders anfällig für Affären sind, finden sie in der internationalen Umfrage der Dating-Website keine Erwähnung.

Die Top 5 Fremdgeher-Berufe bei Männern

Bauarbeiter

Sales Manager

IT-Techniker

Ingenieure

Handwerker

Die Top 5 Fremdgeher-Berufe bei Frauen

Frauen stehen den Männern in puncto Fremdgehen in nichts nach. Wenn Ihre Partnerin einen der folgenden Berufe hat, ist Vorsicht geboten:

Krankenschwestern

Bankerinnen und Sales Managerinnen

Hausfrauen

Marketing- und PR-Expertinnen

Lehrerinnen und Professorinnen

Das typische Fremdgeher-Sternzeichen

Männliche Krebse, Skorpione und Widder sind besonders häufig untreu. Der größte Übeltäter ist der Löwe, während der Schütze laut Ashley Madison als der treueste gilt.

Bei den Frauen sind Waagen und Widder besonders anfällig für Seitensprünge. Schütze- und Krebs-Frauen teilen sich Platz 1. Am seltensten gehen Jungfrauen fremd.

Der typische Fremdgeher-Charakter

Die Umfrage des Dating-Portals stufte die meisten Fremdgeher (59 Prozent) als extrovertiert ein. Das ist vielleicht nicht ganz unerwartet: Introvertierte Menschen finden oft mehr Erholung und Energie, wenn sie Zeit alleine verbringen. Für sie könnte eine Affäre eher eine zusätzliche Belastung als ein Vergnügen darstellen.

Die typische Fremdgeher-Geburtsreihenfolge

In derselben Umfrage von Ashley Madison ergab sich, dass die meisten Fremdgehenden älteste Geschwister sind: 39 Prozent der Untreuen waren Erstgeborene, 29 Prozent Nesthäkchen und 24 Prozent Sandwich-Kinder, also irgendwo in der Mitte zwischen älteren und jüngeren Geschwistern. Nur acht Prozent der Fremdgeher sind offenbar Einzelkinder.

Die vier typischsten Fremdgeher-Ausreden

Fremdgeher sind beeindruckend kreativ, wenn es um Ausreden geht. Bei folgenden Sätzen sollten Sie misstrauisch werden:

„Schatz, warte heute nicht auf mich. Es wird spät in der Arbeit.“

„Ich bin ein paar Tage auf Dienstreise, viele Termine!“

„Ruf mich bitte nicht in der Arbeit an, der Chef ist genervt von privaten Anrufen.“

„Ich habe eine neue Kreditkarte, aber die ist von der Arbeit. Keine Sorge, du musst dich nicht darum kümmern.“

Ob ein Mensch untreu ist und fremdgeht oder nicht, werden wir niemals im Vorfeld mit Sicherheit vorhersagen können. Die oben genannten Trends und Beobachtungen können jedoch Hinweise darauf geben, welche Menschen statistisch gesehen häufiger zu Untreue neigen. Letztlich bleibt jedoch jede Beziehung einzigartig und individuell, sodass es keine universelle Regel für Treue gibt.