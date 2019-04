Youtuberin: 'Ich habe jeden Tag Sex'

Emma Tansin Hill ist eine der berühmtesten Bodypositivity-Influencerinnen aus Großbritannien. Über 50.000 User folgen der der 22-Jährigen auf Instagram. Dort beweist sie, dass Style auch in XL geht. Emma trägt Größe 50, und das mit Stolz. Aber das war nicht immer so. Als Teenager schämte sie sich für ihre Kurven, die sie unter Stoffschichten versteckte. Heute feiert sie jeden Zentimeter ihres Körpers und dokumentiert die Selbstliebe auf Instagram.



Ihre Botschaft betrifft aber nicht nur die Garderobe einer Frau, sondern auch das Bett. Auf Youtube räumt sie nun mit Vorurteilen bezüglich Sex auf. "Wenn man dicker ist, bedeutet das nicht, dass man Sex im Dunkeln haben muss und nur in bestimmten Stellungen Geschlechtsverkehr haben kann," sagt sie im Interview mit der englischen Sun. "Man kann oben sein, die Reiterstellung von hinten einnehmen – einfach das tun, was einen antörnt, denn dick zu sein bedeutet nicht, dass man kein Recht auf guten Sex hat."

Bodypositivity auch im Schlafzimmer

Ihr Freund Brandon,23, änderte ihre Beziehung zum eigenen Körper und nahm Emma alle Unsicherheiten in Bezug auf ihr Erscheinungsbild. "Ich habe ein tolles Sexleben", sagt sie. Mindestens einmal täglich haben die beiden Sex – und zwar in allen möglichen Sexpositionen. "Viele denken, dass man als dicke Frau nicht alle Stellungen ausprobieren kann, aber bisher haben bei uns alle funktioniert. Nur wenn er versucht mich aufzuheben, wird es kompliziert." Das Wichtigste sei – das betont sie in ihren Videos –, dass man sich mit dem Partner zu 100% wohl fühlt. In früheren Beziehungen und Affären fühlte sie sich von Männern, die durch Sex mit einer kurvigen Frau Fetische und Fantasien auslebten, zum Objekt degradiert. Mit ihrem jetzigen Partner genießt sie ein Liebesleben auf Augenhöhe: "Ich weiß, dass Brandon nicht wegen meines Körpers eine Beziehung mit mir führt, sondern aufgrund meiner Person."