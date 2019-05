Österreicher sind 'sapiosexuell'

"Sapiosexualität" – ein Wort, das momentan in aller Munde ist, insbesondere auf Singlebörsen. Es bezeichnet die erotische Hingezogenheit zu Intelligenz. Laut einer aktuellen Studie ist das Allgemeinwissen tatsächlich ein wichtiger Faktor bei der Partnersuche. Zu diesem Ergebnis kam eine österreichweite Studie im Auftrag der Online-Partneragentur ElitePartner. Befragt wurden nicht nur Alleinstehende: 1.500 Österreicherinnen und Österreicher im Alter zwischen 18-69 Jahren, darunter 423 Singles, gaben Auskunft über ihre Vorlieben.

Humor, Witz und Allgemeinbildung sind Top-Eigenschaften

Vor Hirn steht allerdings immer noch der Humor als wichtigste Eigenschaft, die man sich vom Partner wünscht. Gemäß einer Umfrage der ist Humor sowohl für Frauen als auch für Männer gleichermaßen wichtig, aber bei den Anforderungen an den Intellekt scheiden sich die Geister. Frauen legen besonderen Wert auf eine ausgeprägte Allgemeinbildung, Kultiviertheit, aber auch auf eine gepflegte Streitkultur. Weiters deutlich sind die Unterschiede, je nachdem ob Singles einen akademischen Hintergrund haben oder nicht. Je höher die Bildung, desto höher sind auch die Ansprüche an einen potentiellen Partner.

Frauen haben höhere Ansprüche

„Die Anforderungen von Frauen an den potentiellen Partner sind in vielerlei Hinsicht höher als jene der Männer. Egal ob es um die Allgemeinbildung, intelligenten Humor, Stil oder den geistigen Austausch auf hohem Niveau geht – die österreichischen Single-Frauen stellen hohe Ansprüche“, erklärt Lisa Fischbach, Diplom-Psychologin bei ElitePartner.at und führt weiter aus „Frauen haben durch die Jahrzehnte der Emanzipation ein zunehmend gestärktes Selbstbewusstsein entwickelt und fordern nicht nur gesellschaftlich, sondern auch in der Liebe immer mehr. Sie übernehmen selber viele neue Aufgaben und Rollen, ohne traditionelle Wahlmuster aufzugeben. Grund dafür sind tiefsitzende evolutionäre Prozesse und so suchen Frauen ein Gesamtpaket beim Gegenüber, das neben emotionalen Qualitäten auch Sicherheit bei einer Familiengründung bieten kann.“

Wiener Singles stehen auf Humor

Zwar sind die Anforderungen an einen kultivierten und intelligenten Partner für Österreichs Singles hoch, doch mit Humor fängt man fast jeden Single – in Wien sogar 74%. Dass dieser gerne anspruchsvoller sein darf, gaben vier von zehn alleinstehenden Österreichern an. In Oberösterreich ist es sogar der Hälfte der Singles wichtig, beim oder vor dem Lachen mitzudenken. Besonders fordernd beim Thema Allgemeinbildung sind Wiener Singles, die mit 40% am meisten Wert darauflegen.