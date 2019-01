Finden Sie 2019 die große Liebe?

Noch bevor wir selbst wissen was wir wollen, kennen die Sterne bereits unsere Zukunft - sei es in Sachen Erfolg, Glücks- oder Liebesangelegenheiten. Wollen wir uns verlieben oder nur einen heißen Flirt? Gestehen wir uns ein, dass die Sehnsucht nach einem Partner groß ist oder leugnen wir es lieber aus Angst, enttäuscht zu werden? Was auch immer der Fall ist, die Sterne könnten ihre Liebeszukunft bereits besiegelt haben. Lesen Sie nach!

Welche Sternzeichen finden 2019 die große Liebe?

Skorpion

Für Skorpione stehen die Sterne bereits im Februar gut: Sie wirken bis März besonders verführerisch. Die Chancen stehen gut, dass Sie einen Partner finden, der Sie dauerhaft glücklich macht.

Löwe

März ist der Monat, in dem es in Sachen Liebe für Sie spannend wird. Sollte sich aber nichts Ernsthaftes ergeben, stehen die Sterne für Juni und Juli gut.

Waage

Allen Waagen, die Ende April noch Single sind, steht ein erotisches Abenteuer bevor. Achtung: Wenn Sie wollen, dass mehr daraus wird, sollten Sie lernen, Ihre Eifersucht im Zaum zu halten.

Widder

Besonders romantisch wird es für Sie im April und Mai – bedanken können Sie sich bei Venus. Diese ist aber nur die Vorbotin, denn Sie werden Ihre wahre Liebe bis spätestens Mitte August finden.

Jungfrau

Ab Mitte Mai beginnt Ihre ideale Dating-Zeit. Halten Sie Ihre Augen bis zum Spätsommer offen.

Schütze

Liebe Schützen, Sie schweben von Mai bis Oktober auf Wolke 7! Genießen Sie die Zeit, denn aber Herbst sehnen Sie sich wieder nach mehr Freiraum.

Zwilling

Im Hochsommer erwartet Sie eine kurze Romanze, die Sie nicht so schnell vergessen werden.

Wassermänner

Achtung, liebe Wassermänner: Die Liebe erwartet Sie! Im Hochsommer strahlen Sie eine starke Anziehungskraft aus, die stärker denn je ist.

Fische

Gedulden Sie sich bis Herbst, es wird sich lohnen! Dann erwarten Sie nämlich dank Venus tiefe Gefühle und Nähe.

Krebse

Hören Sie auf zu zweifeln! September wird Ihr Liebesmonat.

Stier

Toben Sie sich aus, solange Sie noch können! Denn das Liebesglück erwartet Sie im November.

Steinbock

Den Steinböcken geht es wie den Stieren: Stoßen Sie sich das Jahr über die Hörner ab, denn ab November wir Ihnen eine unerwartete Lieber vorhergesagt.