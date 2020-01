Diese Sternzeichen trauern ihren Ex-Partnern nach

Dem nahende Valentinstag fiebern nicht alle entgegen. Besonders Alleinstehende mit Partnerwunsch fühlen sich am 14. Februar einsamer als sonst. Der Online-Händler onbuy.com hat zu diesem Thema eine Umfrage durchgeführt und befragte 2688 Briten, ob sie ihre Ex-Partner vermissen. Die Ergebnisse wurden dann hinsichtlich der Sternzeichen kategorisiert. Drei Typen vermissten ihre Verflossenen in besonders hohem Maße.

Hinwegkommen über den Ex? Keine einfache Sache für diese drei Sternzeichen



Die sensiblen Fische, die stolzen Löwen und die harmoniebedürftigen Waagen haben besonders große Schwierigkeiten einen Schlussstrich zu ziehen. 88% der Befragten, die im Tierkreiszeichen des Fisches geboren wurden, gaben an, dass sie ihren Ex immer noch vermissen, während 91% zugaben, sie auf Social Media zu "stalken". Bei den Löwen und Waagen waren es 70 %, die noch nicht über ihre alte Liebe hinweg sind. Plattformen wie Facebook, Instagram & Co. erschweren es vielen, abzuschließen.

Widder, Schützen und Skorpione hingegen fällt es überaus leicht, keine Gedanken an ihren Ex zu verschwenden. Diese drei Sternzeichen sind schnell wieder für eine neue Liebe offen.

Ex-Partner auf Facebook löschen?



„Wie geht es ihm?“, „Was macht sie gerade?“ und vor allem: „Hat sie schon einen Neuen?“ – solche und andere Fragen quälen viele nach einer Trennung. Noch nie war es einfacher herauszufinden, was der Ex denn geradeso treibt. Die Studie belegt, dass das Aufrechterhalten des Facebook-Kontakts den Trennungsschmerz wesentlich verschlimmert und unnötig herauszögert. Die einfachste Lösung? Ein einziger Klick auf den "Löschen"-Button genügt und Sie sparen sich viel unnötigen Kummer!