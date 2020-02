Diese 4 Sternzeichen sind unwiderstehlich

Diese Sternzeichen sind unwiderstehlich 1/4

Widder (21. 03-20. 04) – Astro-Eroberer Ihr Temperament, ihre Entschlossenheit und die damit verbundene Ungeduld verrät es schnell: Ihr Zeichen ist das Feuer. Geht es nach dem Widder-Prinzip, dann wird nicht lange gefackelt. Schließlich gilt es, schleunigst dem Ruf der Natur zu folgen. Sie nehmen jede Herausforderung an - was ihre Verführungskünste besonders fordert und sie zu einfallsreichen Flirtmeistern macht.Ein Widder braucht Sex wie Nahrung: häufig regelmäßig und verlässlich - auch in der Beziehung. Dennoch: Das leidenschaftliche Herz des Widders ist fähig zu heißer Liebe und Loyalität in der Partnerschaft.