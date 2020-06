Diese 3 Sternzeichen sind die Flirt-Gewinner 2020

Schütze 23. 11.–21. 12. Sie wissen nun, was wirklich zählt!

Der Schütze ist im „Sommer of Love“ kaum wiederzuerkennen. Die Krise hat Ihnen gezeigt, dass es endlich Zeit ist, sesshaft zu werden. Der Workoholic in Ihnen geht auf Pause und lässt den Romantiker in Ihnen zum Vorschein treten. Im August ist es dann endlich so weit, Nähe zuzulassen. Weiter geht das Liebesglück im Herbst: der September verspricht Schmetterlinge und Herzklopfen!

Skorpion 24. 10.–22. 11. In der Liebe könnte es nicht besser laufen!

Im Juli gibt’s heiße Flirts für Singles, und auch Beziehungen laufen im August wieder besser (aber bitte nicht zu viel erwarten!). Setzen Sie sich und Ihren Partner nicht unter Druck und genießen Sie eine unbeschwerte Ferienzeit. 2020 ist für Sie das Jahr, in dem Sie entspannt auf Liebeskurs sind und auf einen sicheren Hafen zusteuern. Der heißeste Monat für Skorpione steht im Herbst an: September steht für starke Leidenschaften! Wassermann 21. 1.–18. 2. Sagen Sie "Ja!" Die Venus hat Sie heuer zum Favoriten auserkoren, aber nicht ohne Sie vor eine wichtige Entscheidung zu stellen. Wenn Sie sich nicht festlegen wollen, werden Sie leider nicht weit kommen. Bleiben Sie also ihrem bisherigen Liebeskurs mit den Partner treu und springen Sie über ihren Wassermann-Schatten! Jetzt, im Sommer, sollten Sie Nägel mit Köpfen machen und der Ehe eine Chance geben. Singles werden sich verlieben. Beziehungen klappen wieder!