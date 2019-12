Diese 3 Sternzeichen finden 2020 endlich die Liebe

Zwillinge Es wird turbulent - aber im guten Sinne! Generell bringt Ihnen Venus aber das ganze Jahr über Liebes-Glück, mit kurzen Auf und Abs. Anfang des Jahres ist Ihnen Venus sehr gewogen. Werden Sie nur nicht leichtsinnig, sonst könnten Sie in Bedrängnis geraten. Ihr Liebeshoch hält bis Mitte Mai an. Dann folgt eine kurze Zeit der Unbeständigkeit, dann geht es wieder bergauf in Sachen Romantik. Single-Zwillinge haben heuer die Chance, die Liebe ihres Lebens zu finden - halten Sie also die Augen offen und packen Sie das Leben am Schopf! Steinbock Der Anfang des Jahres wird etwas durchwachsen, ab dem Frühjahr sind Ihnen die Liebesgötter wohlgesonnen: Ernsthafte und geduldige Beziehungsarbeit lohnt sich, denn ab dem 6. März geht Ihnen in ihrem Liebesleben die Sonne auf. Passen Sie nur auf, dass Sie die Liebe nicht wieder vernachlässigen und leben Sie Achtsamkeit in der Beziehung.



Steinbock-Singles könnten endlich fündig werden! Im Juni und Juli stehen die Sterne besonders gut für neue Liebe. Perfekter Match: Stier, Steinbock un Fische! Krebs Singles, die im Tierkreiszeichen Krebs geboren sind, fällt es leicht einen passenden Partner zu finden - oder vielleicht auch mehrere. Das nächste Jahr sind Sie im Genießer-Modus und nehmen Liebesabenteuer, wie sie kommen und gehen. Halten Sie Ausschau nach Skorpionen und Fischen - mit diesen Sternzeichen geht es besonders heiß her. Wenn Sie in einer Partnerschaft leben, könnten dieses Jahr die Hochzeitsglocken läuten!