Die erste gemeinsame Wohnung: So sorgen Sie für Privatsphäre auf kleinem Raum.

Nach der ersten Probezeit für die Beziehung steht bei den meisten Paaren der nächste große Schritt an: Ein gemeinsames Eigenheim. Die erste Frage, die sich stellt, ist: Zu mir, zu dir oder in eine neue Wohnung?

Aus eins mach zwei



Wenn zwei Personen beschließen ihr Leben Tag und Nacht miteinander zu teilen, dann wird’s gerne schnell mal eng. Wichtig für die gemeinsame Wohnung ist, dass sich beide wohlfühlen und dass der vorhandene Platz clever genutzt wird. Es soll ja schließlich gemütlich werden!

Möbelwahl gut durchdenken

Auch in einer kleinen Wohnung können große Ergebnisse erzielt werden. Einigen Sie sich im Vornherein darauf, nach welchem Stil Sie diese einrichten wollen und gehen Sie auch Kompromisse ein, wenn nötig. Wenn Sie zum Beispiel den aktuell trendigen skandinavisch-minimalistisch Stil bevorzugen, dann müssen Sie darauf achten, den nötigen Stauraum anders auszugleichen. Denn genau das braucht man, wenn man zu zweit wohnt.

Regale und Bettkästen eignen sich hier hervorragend, um alles ordentlich zu verstauen. Von Bücher, DVDs, Mappen und Ordner über Bettwäsche – all das kann so leichter untergebracht werden, ohne dass ein Chaos entsteht. Schließlich gibt es Sachen, auf die man nicht verzichten kann und die in die neue gemeinsame Wohnung mitgenommen werden müssen. Das gilt auch hinsichtlich der Schlafsituation – das gemeinsame Schlafen fordert mehr Raum, somit sollte hier abgewägt werden, für welche Option Sie sich beide entscheiden.

Bett oder Schlafcouch?

Im Falle dessen, dass im Schlafzimmer Platzmangel hinsichtlich größeren Betts herrscht, kann auch eine Schlafcouch in Betracht gezogen werden. Die kann abends einfach ausgezogen werden und in der Früh wieder in eine Couch verwandelt werden.

© depositphotos symbolbild

Der Couchtisch kann vor dem Schlafen beiseitegeschoben werden und untertags wieder an seinem Platz stehen. Sie sehen, man kann mit ein paar Handgriffen einen großzügigeren Raum schummeln.

Teilung kleiner Räume



Ein großer Spiegel kann den Raum augenscheinlich breiter erscheinen lassen, als er ist. Beispielsweise können Sie beim Kleiderschrank Spiegeltüren einbauen lassen, die die Räumlichkeit visuell vergrößern. Außerdem zaubern Raumteiler optisch eine eigene Ecke. Da kann schnell einmal ein kleines Esszimmer entstehen, das Sie mit praktischen zusammenklappbaren Möbeln ausstatten können.

Was Sie dazu brauchen? Einen klappbaren Esstisch und dazugehörige Sessel – so müssen Sie nicht auf ein gemeinsames Mahl mit Ihrem Partner verzichten und können den Platz nach dem Essen trotzdem anderwärtig verwenden.

Kleine Küche – riesen Geschmack



Wenn wir schon beim Essen sind: Auch mit einer kleinen Küche ist es gar kein Problem, ein leckeres Essen zuzubereiten. Hier ist es ratsam die Geräte anders anzureihen: übereinander statt nebeneinander. Und schon müssen Sie sich nicht zwangsmäßig zwischen Mikrowelle und Backofen entscheiden. Auch gibt es Herdplatten mit zwei statt vier Kochfelder, das sorgt für zusätzliche Arbeitsfläche.

© depositphotos symbolbild

Generell ist es ratsam, wenn Sie die Räume auch in der Höhe ausnutzen – das gilt auch fürs Bad.

Eine kleine Wohnung hat also genauso viele Vorteile und Nachteile wie eine große – es ist alles Organisations- und Planungssache, wie man aus seinem kleinen Reich etwas Gemütliches und Heimeliges macht.

Nur Mut zur Umsetzung!