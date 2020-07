Dating Tops & Flops: Dieses Verhalten kommt gar nicht gut an!

Was entscheidet darüber, ob es nach dem ersten Date eine Fortsetzung gibt? Im Rahmen einer Umfrage von ElitePartner.at wurden österreichische Singles zu den Dos & Don’ts befragt, die über Erfolg oder Misserfolg des ersten Dates entscheiden. Das wichtigste Kriterium: Ehrlichkeit. Bei fast 50% der weiblichen und männlichen Singles ist das die wichtigste Eigenschaft. Weiter punktet man beim Date mit Humor oder indem man Interesse zeigt und Fragen stellt. Weiter finden mehr als ein Viertel der Singles (27 Prozent) Authentizität attraktiv. Interessant: Single-Frauen legen deutlich mehr Wert auf höfliche Umgangsformen als Männer (Frauen: 28 Prozent; Männer: 15 Prozent). Und wie sieht es mit den Flops aus? Ein frühzeitiges Ende findet das erste Date allerdings, wenn sich das Gegenüber betrinkt, die Chemie nicht stimmt oder Körperpflege und Outfit zu wünschen übrig lassen.



Dating No-Gos: Zu viel Alkohol und Sex-Talk



Warum manches Date schneller vorbei ist als geplant? Dafür kann es viele Gründe geben: Für mehr als die Hälfte der weiblichen Singles (56 Prozent) sollte der Dating-Partner nicht übermäßig trinken. Wird zu viel über die Ex-Beziehung gesprochen, ist das für 45 Prozent der weiblichen SIngles ein Grund für ein vorzeitiges Ende des Abends. Vier von zehn weiblichen Singles wollen nicht, dass das Date nur von sich selbst erzählt und ein Drittel mag es nicht, wenn er über sexuelle Vorlieben spricht. Wie auch bei den Frauen würden vier von zehn Männern ein Date frühzeitig abbrechen, wenn die Chemie nicht stimmt. „Mit der allmählichen Normalisierung des Alltags können nun auch Dates wieder persönlich stattfinden und nicht mehr ausschließlich virtuell. Die Möglichkeit – selbstverständlich unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen – Menschen zu treffen, ist ein großes Stück zurückgewonnene Lebensqualität. Vor allem bei der Partnersuche ist es für Singles wichtig, einen potenziellen Partner in natura zu sehen und erleben zu können, denn erst dann zeigt sich, wie gut der virtuelle Funke auch im echten Leben funktioniert“, so Lisa Fischbach, Diplom-Psychologin bei ElitePartner.at.

In Wien kommt Humor gut an, in der Steiermark zählt der Auftritt



In Wien sind Humor für vier von zehn Singles und Authentizität für ein Drittel wichtige Auswahlkriterien bei der Partnersuche. In Oberösterreich hat ein ehrliches Gegenüber für die Hälfte der Singles oberste Priorität und für 38 Prozent muss dieser auch Sinn für Humor haben. Steirische Singles legen Wert auf ein gepflegtes Aussehen (44 Prozent) und aufrichtiges Interesse. Auch in Niederösterreich ist ein gepflegtes Aussehen bei vier von zehn Singles ein wichtiges Kriterium, dicht gefolgt von Ehrlichkeit.