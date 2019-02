Blöde Sprüche: Das nervt Singles am Valentinstag

Singles haben es derzeit nicht einfach. Nach den Feiertagen rund um Weihnachten und Silvester folgt am 14. Februar, der Horror-Tag für Alleinstehende. Insbesondere Single-Männer sehnen sich am Valentinstag nach einer Partnerin, bei Single-Frauen hingegen ist der Wunsch nach einem Partner zum Neujahrswechsel besonders groß. Was Singles zum Valentinstag allerdings am wenigsten brauchen, sind diverse Tipps, wie sie ihrem Single-Dasein ein Ende setzen können.

"Du bist einfach zu wählerisch!"

Auch wenn gut gemeint, sind Floskeln von Freunden und Verwandten zum eigenen Beziehungsstatus nur selten hilfreich. Die Highlights der Sprüche aus der Kategorie „Küchenpsychologie" hat die Online-Partneragentur "ElitePartner" ermittelt: „Du musst einfach mehr unter Leute gehen!“ ist der unbeliebteste Spruch, den ein Drittel (33 %) der heimischen Singles nicht mehr hören kann. Bei „Auf jeden Topf passt ein Deckel – du musst nur Geduld haben“ rollen 32 Prozent ihre Augen. Dass Frauen eindeutig das wählerische Geschlecht sind, wird bei Platz 3 deutlich. Deutlich mehr Frauen (36 %) als Männer (22 %) bekommen gesagt, dass sie zu anspruchsvoll sind. Für mehr als ein Viertel (29 %) ist der Spruch „Er/sie kommt schon noch!“ ein absolutes No-Go. Der böseste aller Hinweise - nämlich der auf die biologische Uhr - landet auf Platz 5. Ein Fünftel (20 %) kann „Du wirst auch nicht jünger!“ nicht mehr hören.

„Je weniger ernst und persönlich man solche Kommentare nimmt, desto leichter kann man mit ihnen umgehen. Und außerdem: Der Frühling steht ja schon fast vor der Tür und damit steigt auch bei vielen Singles wieder die Flirtlaune“, so Lisa Fischbach, Diplom-Psychologin bei ElitePartner.at.

In diesen Situationen fühlen sich Singles besonders einsam

Vor allem in den Sommerferien (35 %) und während der Weihnachtszeit (34 %) ist der Wunsch nach einem Partner besonders groß ist. Mehr Männer (19 %) als Frauen (14 %) würden den Valentinstag gerne mit einer neuen Liebe verbringen. Frauen (33 %) hingegen hätten gerne jemanden, mit dem sie Silvester zu zweit verbringen können.

