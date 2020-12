9 Neujahrsvorsätze für Singles

Nutzen Sie diese neun Neujahrsvorsätze, um als Single positiv in das neue Jahr zu starten.

Weihnachten ist vorbei, Silvester steht vor der Tür und in ein paar Tagen hört man wieder außer aller Munde nachdem die Uhr Mitternacht geschlagen hat „Meine Neujahrsvorsätze sind…“. Die meisten Vorsätze entwickeln sich jedoch – statistisch ab Februar – zu leeren Versprechungen an sich selbst, die nie eingehalten werden. Doch diese 9 Dinge sollten Sie sich als Single nicht nur vornehmen, sondern am besten sofort zu Beginn des Jahres 2021 in die Tat umsetzen. Und keine Sorge! Bei unseren Vorschlägen handelt es sich um neue Habits, die nicht viel Mühe abverlangen.

1. Neue Hobbys

Zeit für etwas Neues. Nutzen Sie das neue Jahr um neue Leidenschaften zu entwickeln und bislang unentdeckte Talente zu finden. Sie sind kreativ? Dann melden Sie sich doch nach dem Lockdown für einen Zeichenworkshop oder einen Töpferkurs an. Sie sind sehr sportlich? Dann probieren Sie neue Sportarten aus, anstatt Tag für Tag das gleiche Workout zu machen oder dieselbe Strecke zu joggen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten für neue Hobbys, also finden Sie heraus, was Ihnen Spaß macht und Freude bereitet. Und wer weiß, vielleicht lernen Sie dabei sogar Ihren zukünftigen Partner/Ihre zukünftige Partnerin kennen.

2. Den richtigen Fokus setzen

Konzentrieren Sie sich nicht ständig darauf einen Partner/eine Partnerin zu finden. Fokussieren Sie sich auf sich selbst und versuchen Sie bislang unerreichte Ziele zu meistern. Lernen Sie für den Abschluss Ihrer Ausbildung oder Ihres Studiums. Arbeiten Sie an der Beförderung und der Gehaltserhöhung. Bilden Sie sich weiter. Erfüllen Sie sich Ihre persönlichen Wünsche und Träume.

3. Selbstliebe

Ein Partner/Eine Partnerin sollte nicht für Ihr Glück ausschlaggebend sein. Lernen Sie sich selbst zu lieben und mit sich selbst im Reinen zu sein. Machen Sie sich bewusst, was Sie an sich selbst schätzen und ändern Sie ungeliebte und selbstzerstörerische Verhaltensweisen, um innere Zufriedenheit zu erreichen. Eine guten Übung dafür: Schreiben Sie jeden Tag nach dem Aufwachen Dinge auf, die Sie an sich lieben und worauf Sie stolz sind.

4. Zeitmanagement

Nehmen Sie sich im Jahr 2021 mehr Zeit für Ihre Freunde und Ihre Familie. Anstatt ständig nach jemand Neuem zu suchen und Zeit mit belanglosen Dates zu verschwenden, genießen Sie die Tage mit Ihren Liebsten – auch wenn es vorerst nur virtuell möglich ist. Denn während Partner/Partnerinnen kommen und gehen, stehen Freunde und Familie Ihnen stets zur Seite.

5. Endlich Schluss mit dem/der Ex

Wenn Sie auf ein Zeichen warten, endlich mit Ihrem/Ihrer Ex abzuschließen, das ist es. Kommen Sie über Ihre letzte Beziehung hinweg, laufen Sie ihm/ihr nicht mehr hinterher, blicken Sie nicht mehr zurück, sondern schauen Sie nach vorne. Das neue Jahr ist der perfekte Zeitpunkt für einen Neustart. Lassen Sie alten Ballast zurück und konzentrieren Sie sich auf die Zukunft.

6. Single-Leben genießen

Wer hat eigentlich beschlossen, dass Singles immer bemitleidet werden und auf ständiger Partner-/Partnerinnensuche sein müssen? Genießen Sie Ihr Single-Leben und kosten Sie jeden Moment aus. Treffen Sie freie Entscheidungen ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Machen Sie worauf Sie Lust und Laune habe, ohne von jemand anderem abhängig zu sein. Leben Sie sich aus, der richtige Partner/die richtige Partnerin kommt noch früh genug.

7. Bewusst daten

Ihre Zeit ist kostbar, also verschwenden Sie sie nicht für belanglose Dates. Wenn Sie beim Schreiben oder beim Telefonieren bereits merken, dass die Chemie nicht wirklich stimmt, dann treffen Sie sich nicht mit ihm/ihr, nur weil Sie nicht „Nein“ sagen wollen und gerade nichts Besseres zu tun haben. Daten Sie bewusst. Treffen Sie sich nur mit Leuten, in deren Gegenwart Sie sich wohl fühlen, und, wenn es reale Chancen gibt, dass sich mehr entwickeln könnte.

8. Mutiger sein

Warten Sie nicht darauf, dass Ihr Traumpartner/Ihre Traumpartnerin Sie findet. Nehmen Sie das Schicksal selbst in die Hand. Sehen Sie auf der Straße, im Supermarkt oder in einem Café jemanden, der/die Ihnen gefällt, dann sprechen Sie ihn/sie an. Sie haben nichts zu verlieren!

9. Genauer hinschauen

Auf der Suche nach dem perfekten Partner/der perfekten Partnerin sieht man oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Während Sie sich darauf konzentrieren unbedingt jemand neues kennenzulernen, könnte sich Ihr Zukünftiger/Ihre Zukünftige bereits in Ihrer vertrauten Umgebung befinden, ohne, dass Sie ihn/sie auf dem Radar haben. Nutzen Sie also das neue Jahr 2021 um genauer hinzusehen und vielleicht ist Ihr Traumpartner/Ihre Traumpartnerin schon viel näher, als Sie denken.