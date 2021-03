Egal ob Filmabend oder Restaurantbesuch – Ihr Auto ist die perfekte Location für Dates in der Pandemie.

Im Kino einen Film ansehen. Ein romantisches Candle-Light-Dinner in einem Restaurant. Ein paar Drinks in einer Bar trinken. Zurzeit ist das nicht möglich. Unter den Einschränkungen durch die Pandemie leiden dementsprechend auch das Datingverhalten und das Liebesleben. Denn nach Monaten mit unzähligen Spaziergängen und Pärchen-Abenden zu Hause ist die romantische Stimmung dahin. Kaum zu glauben, aber Ihr Auto schafft Abhilfe dagegen und kurbelt die Romantik erneut an. Der neue Trend in der Datingszene sind Auto-Dates. Mit Ihrem Auto sorgen Sie auch im Lockdown für romantische Treffen und unvergessliche Momente. Nicht vergessen: Derzeit gelten noch die Ausgangsbeschränkungen von 20-06 Uhr! Daran gilt es sich zu halten und am Wohnsitz zu bleiben.

1. Autokino

Der Trend mit Kultstatus aus den 1950er Jahren fand letztes Jahr wieder Einzug in die Gesellschaft. Als alle Kinos schließen mussten, wurden die Autokinos wieder zum Leben erweckt. Einfach den Partner/die Partnerin und ein paar Snacks und Getränke ins Auto packen und den Film im ganz privaten Kinosaal genießen. In der kommenden Sommersaison werden mit Sicherheit wieder Autokinos ihre Pforten öffnen.

2. Private Filmvorstellung

Auch, wenn keine Autokinos in Ihrer Wohnumgebung liegen, oder diese, so wie momentan, geschlossen haben, spricht trotzdem nichts gegen ein Filmdate im Auto. Den Laptop oder das Tablet schnappen, mit dem Auto an einen abgelegenen Ort fahren und schon steht einem romantischen Abend nichts mehr im Weg. Das Beste daran: Das Filmprogramm ist nicht vorgegeben, sondern Ihrer Auswahl sind keine Grenzen gesetzt. Achtung: Ab 20 Uhr abends gelten derzeit Ausgangsbeschränkungen.

3. Sonnenaufgang inklusive Frühstück

Was gibt es romantischeres als den Sonnenaufgang zu beobachten? Bereiten Sie im Vorhinein ein Frühstück Ihrer Wahl vor und suchen Sie sich mit Ihrem/Ihrer Liebsten einen ruhigen Ort, an dem man die Morgensonne genießen kann. Derzeit geht die Sonne um kurz nach 6 Uhr morgens auf (bis 6 Uhr gelten derzeit die Ausgangsbeschränkungen in Österreich).

4. Sightseeing Tour

Vor allem, wenn man noch nicht lange mit dem Partner/der Partnerin zusammen ist, ist eine Sightseeing Tour durch den Heimatort eine perfekte Date-Idee um sich besser kennenzulernen. Fahren Sie durch die Stadt, halten Sie an Plätzen, die Ihnen etwas bedeuten an, erzählen Sie Geschichten und teilen Sie Erinnerungen, die Sie mit dem Ort verbinden.

6. Carpool Karaoke

Der letzte Konzertbesuch ist schon viel zu lange her und natürlich darf auch der Spaß bei einem Date nicht zu kurz kommen. Besonders lustig ist der Trend Carpool Karaoke, der aus den USA stammt. Wie der Name schon verrät, geht es darum im Auto Karaoke zu singen. Um den Musikgeschmack Ihres Partners/Ihrer Partnerin zu erkunden, erstellt jeder eine Playlist mit Lieblingsliedern. Danach wird im Auto die Playlist abgespielt und mit vollem Elan Karaoke gesungen. Aber Achtung: Bitte nur, wenn das Auto parkt - nicht während der Fahrt. Sicherheit geht vor!

7. Auto-Picknick

Verwandeln Sie Ihr Auto in Ihr ganz privates Restaurant. Einfach Snacks und Getränke vorbereiten und ins Auto packen und anschließend mit Ihrem/Ihrer Liebsten an einen Ort mit schöner Aussicht fahren. Fertig ist das perfekte Auto-Picknick.

8. TikTok 4 Course Meal Challenge

Wer nicht gerne selbst kocht, für den ist die sogenannte 4 Course Meal Challenge, ein Trend der Plattform TikTok, genau das Richtige. Sie und Ihr Partner/Ihre Partnerin haben in Summe vier Gänge vor sich: Aperitif, Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise. Vor jedem Gang wird Schere-Stein-Papier gespielt und der Gewinner entscheidet, aus welchem Restaurant das Essen geholt wird. Gegessen wird anschließend im Auto.