Mit diesen 20 Date-Ideen wird Ihnen und Ihrem Schatz im Sommer nie langweilig.

Das heiße Wetter hat seinen Weg zu uns gefunden und der Sommer steht endlich vor der Türe. Das ganze Jahr freut man sich auf die sonnige Jahreszeit, doch, wenn es soweit ist, ist man oft planlos und weiß nicht, was man unternehmen soll. Diese 20 Date-Ideen schaffen Abhilfe und verwandeln Ihren Sommer und den, Ihres Schatzes, zu actionreichen, entspannenden, aufregenden und vor allem romantischen Monaten.

Weinverkostung

Schnappen Sie sich Ihr Date und genießen Sie köstliche Weine in der Sommersonne. Zahlreiche Weingüter bieten Verkostungen Ihrer besten Weine an. In der Natur zwischen Weinreben ist Romantik garantiert.

Cocktails mixen

Testen Sie die Barkeeper-Fähigkeiten Ihres Dates und mixen Sie zusammen erfrischende Cocktails. Eine große Auswahl an Rezepten finden Sie im Internet und die nötigen Zutaten dafür finden Sie in jedem Supermarkt.

Rooftop-Bars

Wer Cocktails lieber von einem Profi-Barkeeper gemixt trinkt, der sollte im Sommer einen Abend auf einer Rooftop-Bar verbringen. Hoch über den Dächern der Stadt können Sie sich mit Ihrem Date nicht nur auf köstliche Getränke, sondern auch auf eine atemberaubende Aussicht freuen.

Grillen

Grillen ist ein absolutes MUSS im Sommer. Statt auf Deftiges sollten Sie jedoch auf leicht bekömmliche Kost setzen.

Erdbeeren pflücken

Einige FeldbesitzerInnen bieten an, dass sich Gäste selbst frische Erdbeeren pflücken können. Verbringen Sie mit Ihrem Schatz romantische Stunden in den Erdbeerfeldern. Das frische Obst können Sie anschließend zum kleinen Preis mit nach Hause nehmen.

Bauernmärkte

Schlendern Sie gemütlich mit Ihrem Date entlang an Marktständen gefüllt mit lokalen und internationalen Köstlichkeiten. Auf Bauernmärkten können Sie besondere Spezialitäten ergattern, die Sie später mit Ihrem Schatz genießen können.

Picknick

Eine Decke und ein paar Ihrer Lieblingsspeisen – mehr braucht es nicht für ein romantisches Picknick. Suchen Sie sich mit Ihrem Date ein ruhiges Plätzchen im Grünen und nutzen Sie die Zeit, um sich näher kennenzulernen und sich näher zu kommen.

Eiscreme herstellen

Eiscreme ist die perfekte Nachspeise im Sommer. Es gibt zahlreiche Rezepte, mit denen man selbst zu Hause Eiscreme, auch ohne professionelle Geräte, herstellen kann. Besorgen Sie mit Ihrem Schatz Ihre Lieblingszutaten und ab in die Küche!

Malen

Sie können bei Ihrem Date auch Ihre künstlerische Seite zum Vorschein kommen lassen. Packen Sie Papier, Stifte, Wasserfarben oder Ölkreiden für das Treffen mit Ihrem Schatz ein. Entweder, Sie schlagen vor sich gegenseitig zu zeichnen, oder Sie malen die Landschaft um sich herum. Vielleicht entdecken Sie dabei sogar ein bislang unerkanntes Talent.

Open Air Konzerte

Ab diesem Sommer ist es endlich wieder möglich Konzerte zu besuchen. Checken Sie, welche KünstlerInnen in Ihrer Nähe auftreten und kaufen Sie für sich und Ihren Schatz Karten. Vor allem Open Air Konzerte sind bei diesem schönen Wetter beliebt.

Wandern

Natur pur. Ein Ausflug ins Grüne bringt Entspannung und lässt Sie die Sorgen des Alltags vergessen. Genießen Sie mit Ihrem Schatz Zeit zu zweit bei Wandertouren durch die wunderschönen Landschaften in Österreichs Naturgebieten.

Radtour

Für ein sportliches Date ist eine Radtour genau das Richtige. Schwingen Sie sich auf den Radsattel und treten Sie kräftig in die Pedale. Während des Fahrens können Sie die Natur um sich herum mit Ihrem Schatz auskosten.

Tandem fahren

Wer vom Fahrradfahren gar nicht genug bekommen kann, sollte mit seinem Date unbedingt Tandem fahren. Gemeinsam auf einem Rad mit zwei Satteln und vier Pedalen muss man gemeinsam im gleichen Rhythmus treten, um voran zu kommen. Dabei ist der Spaß vorprogrammiert.

Klettern

Eine weitere sportliche Date-Idee ist klettern. Es gibt sowohl Klettertouren für Fortgeschrittene als auch für Anfänger mit einem Tour-Guide. Dabei können Sie mit Ihrem Schatz neue Orte erkunden und sich vom Ausblick verzaubern lassen.

Freizeitparks

Einen Tag wieder Kind sein. Verbringen Sie mit Ihrem Date actionreiche Stunden in einem Freizeitpark. Vergnügen Sie sich auf Hochschaubahnen und Karussellen und belohnen Sie sich mit Jahrmarkt-typischen Speisen, wie Zuckerwatte oder Langos.

Stand-Up-Paddling

In den letzten Jahren immer beliebter wurde Stand-Up-Paddling. Dabei stehen Sie auf einem Board und paddeln sich mit einem Stechpaddel durch das Gewässer. Spaß und Action sind bei diesem Date garantiert.

Schwimmen

Ab ins kühle Nass. An besonders heißen Tagen verlagern Sie Ihr Date ins Schwimmbad oder an einen See. Wasser sorgt für Abkühlung und zusätzlich können Sie sich am Anblick Ihres Schatzes in knapper Badebekleidung erfreuen.

Boot-fahren

Romantische Zeit zu zweit können Sie auch bei Tret- oder Motorbootfahrten mit Ihrem Schatz genießen. Stellen Sie vorher nur sicher, dass Ihr Date nicht seekrank wird!

Sonnenaufgang/-untergang betrachten

Romantik pur erwartet Sie beim Betrachten des Sonnenaufgangs oder Sonnenuntergangs mit Ihrem Schatz. Suchen Sie sich dafür ein ruhiges, am besten erhöhtes Plätzchen und bestaunen Sie gemeinsam das Naturspektakel.

Lagerfeuer

Ein warmes Lagerfeuer sorgt an kühlen Sommerabenden für kuschelige Wärme. Über den Flammen können Sie mit Ihrem Date auch zum Beispiel Würstchen oder Marshmallows erhitzen. Der perfekte Abschluss eines schönen Sommertages.