10 Tipps für besseren Sex!

Diese einfachen Tricks bringen Sie garantiert in Fahrt!

So steigern Sie Ihre Lust:



1. Frauen, die täglich 1 bis 2 Gläser Rotwein trinken, haben ein stärker ausgeprägtes sexuelles Verlangen haben und außerdem schneller feucht werden. Prost!

2. Wer täglich 20 Minuten Sport macht, hat den besseren Sex.

3. Auch Frauen haben eine Prostata, die bei Stimulation für einen intensiveren Orgasmus sorgt und oft mit dem G-Punkt gleichgesetzt wird. Führt er zwei Finger ein und krümmt sie, wird ein angenehmer Druck empfunden. Unglaublich intensiv an fühlt es sich dabei auch an, wenn er zwei Finger in V-Form öffnet.

4. Ein Kissen unter dem Po bei der Missionarsstellung kann wahre Wunder bewirken.

5. Nicht nur immer rein-raus: Langsame, gezielte Stöße in wechselnde Richtungen nach links, rechts, oben, unten sind wesentlich effektiver.

6. Vibratoren sind nicht nur für Frauen ein tolles Sex-Toy. Spätestens, wenn die Stelle zwischen Po und Hoden stimuliert wird, wird Mann es lieben. Das Vibrieren geht durch die Haut und bringt nicht nur seine Prostata in Fahrt.

7. Frauen spannen beim Sex oft die Beckenmuskulatur zu lang und zu fest an, dies kann den Orgasmus verzögern. Am besten zwischen einer wellenförmigen An- und Abspannung wechseln.

8. Druck auf den unteren Bereich des Bauches der Frau regt den Klitoralkomplex an und kann für stärkere Orgasmen sorgen.

9. Wärmende Versionen von Gleitgels verstärken zusätzlich die Durchblutung der Klitoris und versprechen prickelnden Sex.

10. Kurz vorm Höhepunkt eine kurze Pause einzulegen und dann wieder weiterzumachen, steigert die Leidenschaft – und den Orgasmus.