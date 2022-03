Louis Vuitton läutet Fashion Week-Finale ein

Die Modewoche in Paris geht ins groß Finale.

Mit Louis Vuitton stand am Dienstag eines der finalen Highlights der Modewoche in der französischen Hauptstadt am Programm. Insegsamt 48 Looks zeigte das Kultlabel im Musée d’Orsay am Laufsteg, angeführt von der neuen Muse des berühmten Modehauses, "Squid Game"-Star Jung Ho-yeon (27).

Weite Silhouetten und breite Schultern

Mit einem kontrastreichen Mix aus Mustern und Materialien, weiten Silhouetten und breiten Schultern, zeichnet Kreativchef Nicolas Ghesquière ein starkes und zugleich entspanntes Frauenbild. Neben floralen Details und leichten Stoffen, sorgen knallige Farbtupfer für einen positiven Blick in die modische Zukunft.