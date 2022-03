Liz Hurley: Detox-Kur am Wörthersee

Die britische Schauspielerin Liz Hurley relaxt im Austro-Spa.

Detox, Physio, Aufgüsse und Fußbäder – Schauspielerin Liz Hurley (56) lässt es sich derzeit im Kärntner Luxus-Resort „Vivamayr“ so richtig gut gehen. Auf Instagram teilte die Schauspielerin mehrere Fotos, die sie im "Viva Mayr Medical Health Resort" in Maria Wörth zeigen. Nur mit Höschen und T-Shirt bekleidet posiert die Britin in ihrem Hotelzimmer. „Da bin ich - bereit für das große Detox“, kommentierte sie den sexy Schnappschuss.

Erholung vom Bänderriss

Im Austro-Spa will sie aber nicht nur Kilos verlieren, sondern sich auch von einem Bänderriss erholen, den sie sich im November bei einem Filmdreh in der Karibik zugezogen hatte. Nach dem Unfall durfte sie sich zwei Monate nicht bewegen. „Dadurch wurde ich zur Schnecke“, postete die 56-Jährige unter einem Foto das sie beim Spaziergang rund um den Wörthersee zeigt. „Ich wiege mich nicht, aber der Schnitt der Jeans hat mir gezeigt, dass ich was tun muss!“, so die Actress. Es ist nicht das erste Mal, dass Hurley das Luxus-Resort besucht, Bereits 2018 weilte sie in dem Medical Spa.