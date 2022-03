× Lily James glänzt im goldenen Traumkleid

Die 32-jährige Schauspielerin legte beim Screening von "Pam & Tommy"einen glamourösen Auftritt hin.

Schauspielerin Lily James (32) sorgte beim Finale-Screening ihres Serien-Hits "Pam & Tommy" für einen Wow-Auftritt in einer goldenen Traumrobe. Das taillierte Kleid mit V-Ausschnitt, transparentem Beinteil und Choker war der Actress wie an den Leib geschneidert. Bereits einige Tage zuvor glänzte die Britin bei der Herbst/Winter-2022-Show von Donatella Versace in einem Kleid der Designerin.

Lily James zog am Red Carpet alle Blicke auf sich.

Auch die Rückenansicht der Britin kann sich sehen lassen.

Krasse Verwandlung in Baywatch-Nixe

In "Pam & Tommy" verkörpert die brünette Actress die frühere Baywatch-Nixe Pamela Anderson. Gemeinsam mit Sebastian Stan (39) stellt sie dabei acht Folgen lang die (s)explosive Beziehung zwischen der TV-Ikone und dem Mötley-Crüe-Rocker detailgetreu nach. Vom ersten Treffen 1995 über die Strandhochzeit nur vier Tage später bis zur Scheidung 1998 nach Tommys Prügeln. Die 32-Jährige verbrachte jeden Tag vier Stunden im Make-up-Stuhl, um wie die Kultblondine auszusehen. James, die eigentlich Körbchengröße B trägt, musste sich für Pamelas berühmtes Doppel-D mit einer Brustkopie aushelfen: Ein mit Gel gefüllter Brustpanzer, der mit viel Make-up verdeckt wurde machte die Verwandlung komplett.