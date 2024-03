Vorzeigeevent sportKULTUR für Diversität und Inklusion im Sport erhält prominente Unterstützung

Auch Vizekanzler Werner Kogler, für beide Themenbereich ressortverantwortlich, zeigt sich von dem Projekt angetan: "Dieses Festival ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie wir als Gesellschaft vorangehen sollten. Sport kennt keine Grenzen und keine Barrieren, und bedanke mich bei allen, die zur Umsetzung dieser bemerkenswerten Initiative beigetragen haben."

"sportKULTUR im Wolkenturm - große Bühne im SPORTLAND Niederösterreich" ist das größte ehrenamtliche Sportkultur-Fest im Bereich Diversität, Equity & Inklusion (DEI) in Österreich, welches nach den Green Event Richtlinien des österreichischen Umweltzeichens im wunderschönen Schlosspark Grafenegg zu Pfingsten ausgerichtet wird.

Bereits im Vorjahr war Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner persönlich zu Gast und lobte das Veranstaltungsteam, einen kleinen Breitensportverein aus Fels am Wagram. Laut SPORTLAND Niederösterreich, welches auch heuer namensgebend und unterstützend an Board ist, zählt "diese Sportveranstaltung zu den attraktivsten Sportveranstaltungen im Donauraum und trägt auch zur Belebung der Wirtschaft und des Tourismus in der Region bei".

Daniela Soykan-Tober, ehemalige ORF Sport-Moderatorin, betont die Bedeutung von "Sport für alle". "Sport und Inklusion müssen Hand in Hand gehen - das sollte schon längst Normalität in unserer Gesellschaft sein," sagt sie. "sportKULTUR bietet Para-Sportlern und -Sportlerinnen die Anerkennung, die sie verdienen, mit Disziplinen wie Behindertenbasketball und Para Darts." Soykan-Tober wird das Event an einem Turniertag ehrenamtlich moderieren. Der Firefly Club, eine DJ-Gruppe geistig eingeschränkter Menschen, ist für die musikalische Begleitung ebenfalls wieder gebucht.

Die Austragung eines Turnieres für 3x3 Rollstuhlbasketball erfordert gute Planung und neue Lösungsideen. "Ein barrierefreier Zugang ist nicht schwer, aber für eine ganze Basketballmannschaft samt Fans ein Auditorium umzubauen, ist das eine ganz eigene Liga", weiß auch Monika Stolze, Unternehmensberaterin und Obfrau des USC Fit am Wagram, die mit ihrem Team auch heuer wieder hunderte Stunden in die Organisation des Events steckt. Doch sie ist längst nicht mehr alleine - Isabelle Roche, ebenfalls alleinerziehende Mutter, arbeitet als ehrenamtliches Mitglied heuer erstmals mit. Die Juristin, professionelle Sprecherin und zuletzt im Business Development für das Wirtschaftsmagazin Sheconomy tätig, setzt sich nach wie vor leidenschaftlich für die Themen Diversity, Equity & Inclusion ein.

Auch LH-Stellvertreter, Udo Landbauer, schätzt das Event: „Diese Veranstaltung vereint die Kultur und den Sport als wichtige Grundpfeiler einer gut funktionierenden Gesellschaft. Der Sport ist ein wichtiger Motor für die Gesundheit und Bewegungskultur in unserem Land. Besonders Kinder und Jugendliche für den Sport zu begeistern, hat oberste Priorität in unserer Sportstrategie."

Großartige Unterstützung kommt heuer zudem von der WKO Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung, die sich als Hauptsponsor für das Event einsetzt, weil sie sich um die Wichtigkeit von sportwissenschaftlicher Beratung im Spitzen- und Leistungssport bewusst ist. „Sportwissenschaftliche Berater stehen motivierend und unterstützend als Experten im Bereich Sport & Bewegung zur Seite. Als kompetente Begleiter helfen sie das Training professionell, sicher und zielführend zu gestalten und geben den nötigen Motivationsschubs, falls einer notwendig ist.", so Mag. Edith Bierbaumer, MBA, Berufsgruppensprecherin aus NÖ.

Bei den Spielen der Österreichischen Meisterschaft haben Österreichs beste Spielerinnen und Spieler im 3x3 Rollstuhlbasketball die Möglichkeit, sich für den Kader und die EM zu empfehlen, die Ende August wieder in Wien stattfindet.

„3 gegen 3 ist ein komprimiertes Format. Das Spiel ist nach 20 Minuten vorbei. Dementsprechend geht es von Beginn weg volle Kanne zur Sache. Wir Spieler sind nach einer Minute bereits von oben bis unten durchgeschwitzt. Es gibt keine Pausen, die Belastung für den Körper ist hoch", fasst Österreichs Kapitän des Rollstuhl-Basketball-Nationalteams, Matthias Wastian, die „Begeisterung für 3x3" zusammen.

Bei der Meisterschaft geht das Team des Serienmeisters, Coloplast Sitting Bulls, als Titelverteidiger und Favorit ins Rennen. Aber auch die FlinkStones aus Graz oder die Dolphins aus Wien wollen dieses Jahr ein Wörtchen um den Titel mitreden.

Erstmals ist auch die Sportart Darts vertreten – und dies auch gleich international und inklusiv: In Kooperation mit dem Österreichische Dartsverband wird über alle Tage ein internationales Weltranglistenturnier mit insgesamt 23 Bewerben. Darunter befinden sich nicht nur Jugendbewerbe und U23-Bewerbe für junge Erwachsene, sondern auch eine Kategorie Ü55 (Senioren und erstmals auf österreichischem Boden auch 4 ParaDart-Bewerbe: 2x Rollstuhl-Dart und 2x „Standing“, genehmigt von beiden Dachverbänden World Darts Federation und World ParaDarts. Dipl.-Ing. Dietmar Schuhmann, Präsident des ÖDV hat das Projekt auf der Darts-Seite mit initiiert und federführend geplant: „Wir erwarten zu diesem Austrian Darts Festival viele Spieler:innen aus Österreich und darüber hinaus, um der Veranstaltung zusätzliches internationales Flair und Diversität zu verleihen. Die Ziele unseres Verbandes und jene der Veranstaltung passen auch im Bereich Inklusion hervorragend zusammen und so freuen wir uns sehr über gleich 4 verschiedene ParaDarts-Bewerbe an diesem Wochenende.“

Gemeinsam versuchen Stolze und Roche nun weitere finanzielle Mittel für Infrastruktur und externe Dienstleistende auf die Beine zu stellen. Für Sponsor/innen bietet sportKULTUR nicht nur regional sondern auch International interessante Möglichkeiten, sich im Bereich Diversity, Equity und Inklusion zu positionieren.

Gesellschaftspolitisch relevante Themen „brauchen ein Auditorium, eine Bühne, um sichtbar zu werden," ergänzt Motivationskünstler Dieter Kalt (Profispieler und ehemaliger Kapitän des österreich. Eishockey Nationalteams) zum Projekt sportKULTUR. Die Organisatorinnen haben sich auch im kulturellen Bereich einiges einfallen lassen. So geben der Musikverein Engabrunn sowie eine Jazz-Bigband rockige Klassiker zum Besten. Die Gäste können sich außerdem an einem Abend von dem Dokumentarfilm "Lass mich fliegen" inspirieren lassen. "Tut Gut" und die Feuerwehren der Region sind mit Mitmachstationen vor Ort und das Bio-Catering aus dem Foodtruck lässt keine Wünsche offen. Vorbeischauen lohnt sich, der Eintritt ist frei!

