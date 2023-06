Vorischt! Diese Verhütungsmethode macht depressiv

Leiden Sie an einer Sommerdepression? Für die meisten von uns gehört der Sommer zu der glücklichsten Jahreszeit: Die Sonne scheint, man verbringt viel Zeit an der frischen Luft und lange Abende mit Freunden. Aber in der Sommersaison kann es auch zu depressiven Gemütszuständen kommen. Die Symptome und Ursachen sind vielseitig.