Von(n) der Liebe: Das Buch der Ski-Queen

Die Abfahrt ihres Lebens: Ex-Ski-Star Lindsey Vonn packt in ihrer Bio „Rise“ über Leben und Liebe aus – aber auch über Siege und Niederlagen abseits der Piste.

Sie hat 82 Weltcuprennen dominiert, drei olympische und sieben WM-Medaillen gewonnen. Jetzt spricht Ski-Ikone Lindsey Vonn in ihrer neuen Biografie „Rise“ Klartext. Die 37-jährige US-Amerikanerin wirft einen schonungs­losen Blick auf ihr Leben und erzählt, wie sie ihre Beziehungen und Depressionen verändert haben. Harter Stoff!



Skiqueen. Als Ski-Ass räumte die Blondine alles ab und musste trotzdem Kritik einstecken. So seien ihre schweren Verletzungen oft von der Konkurrenz und Medien angezweifelt und als Vorwand gesehen worden, um „ihrem Lauf mehr Drama hinzuzufügen“ oder „das TV-Interesse anzukurbeln“: „Ich dachte immer, wenn ich ein Mann gewesen wäre, wären meine Verletzungen das gewesen, was sie waren – und nicht die Ablenkung, die sie verursacht haben.“ Dies belastete nicht nur Vonns körperliche, sondern auch mentale Gesundheit. 2012 ging sie erstmals mit ihrer lange verheimlichten Depression an die Öffentlichkeit. Selbstzweifel wurden zu Wegbegleitern ihres unvergleichlichen Erfolgswegs. Und dennoch: „Mich wegen meiner Depression zu öffnen half mir mit meiner Depression, weil es bedeutete, dass ich mit jedem ehrlich sein konnte, was ich durchmachte. Auch mit mir.“



Liebeshungrig. Weniger rund lief’s in ­Lindseys Privatleben. Von 2007 bis 2013 war sie mit ihrem Betreuer Thomas Vonn verheiratet (und lebte in Österreich), 2013 bis 2015 frönte sie einer medienwirksamen Beziehung mit Tiger Woods. 2019 verlobte sie sich mit Sportler P. K. Subban. Ende 2020 war auch hier Schluss. Im Buch spricht Vonn ehrlich über ihre Ex-Lieben: „Ich mochte nicht, wie sie mich veränderten. Trotz meines Selbstbewusstseins auf der Piste hatte ich in meinem Privatleben die Tendenz, zurückzutreten, mich den Bedürfnissen meiner Partner anzupassen und ihnen zu gefallen. Beziehungen, egal ob gut oder schlecht, waren ein weiterer Gradmesser für mich selbst und für meinen Erfolg.“

In ihrer ersten Biografie „Rise: My Story“ erzählt Vonn ihre Geschichte. 336 Seiten um 27,99 Euro. Vorerst nur auf Englisch bei Harper Collins erschienen.