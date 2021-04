Virgil Abloh x Braun

Braun und der internationale Trendsetter Virgil Abloh machen gemeinsame Sache.

Zum 100. Geburtstag von Braun gibt es eine Designer-Kooperation, die das Herz von Interieur-Fans schneller schlagen lässt. Kult-Kreativkopf Virgil Abloh hat die Archive von Braun durchstöbert und basierend auf den alten Entwürfen eine Sound-Wandanlage entworfen, die ästhetische und funktionelle Perfektion versinnbildlicht. Bei der Sound-Installation schließt sich die Lücke zwischen Form und Funktion. Die Materialien wurden so gewählt, dass die Anlage auch in 100 Jahre Musik abspielen kann: ""Funktionale Kunst" ist ein bleibendes Vermächtnis von dem, was gutes Design eigentlich ausmacht. Und zwar ist es einfach, nützlich und für die Ewigkeit gebaut. Durch diese Betrachtungsweise von Design werden nicht nur „Designpuristen“, sondern ein breiteres Publikum angesprochen“, so Abloh. Nachhaltigkeit ist in der Tat ein großes Thema, insbesondere bei den jüngeren Generation.

Zurück in die Zukunft: Virgil Ablohs stylische Interpretation der Braun Wandanlage

© Braun

Die "Gen Z" steht auf gutes Design

Neben der Zusammenarbeit mit Virgil Abloh präsentiert Braun auch eine globale Studie bei der 2500 18- bis 24-Jährige zum Thema Design befragt wurden. Die Umfrage hat ergeben, dass die "Gen Z" großen Wert auf smarte Produktgestaltung legt. 69 Prozent der Befragten gaben an, dass Design ihnen dabei hilft, ein besseres Leben zu führen. Da junge Erwachsene zumeist auf knappem Wohnraum leben, ist funktionelle und platzsparende Produktgestaltung von großer Wichtigkeit. Daher überrascht es kaum, dass cleveres Design, welches Zeit und Platz spart, von 3 von 4 der Befragten begrüßt wird. Braun nimmt diese Bedürfnisse der jungen Generation ernst und präsentiert ein limitiertes Set seiner Bestseller. Diese 100 Jahre Limited Edition wurde, getreu dem ursprünglichen Gedanken, für das entworfen, was im heutigen Leben wichtig ist. Alle Produkte der 100 Jahre Limited Edition sind mit einer fünfjährigen Garantie ausgestattet.

© Braun

100 Jahre Limited Edition von Braun: CareStyle Compact Dampfbügelstation IS 2058 BK um 179,99 Euro, MultiQuick 9 Stabmixer MQ 9125 XS um 129,99 Euro, TexStyle 5 Dampfbügeleisen SI 5088 BK um 89,99 Euro, MultiQuick 3 Stabmixer MQ 3135 BK um 69,99 Euro, Zitruspresse CJ 3050 BK um 49,99 Euro. Im Fachhandel erhältlich.