Es grüßt die Unpersönlichkeit. Bei einem solchen Geschenk weiß jeder, dass der Schenkende nur minimal Zeit investiert hat und einfach schnell im Drogeriemarkt eines dieser fertigen Sets gekauft hat. Wenn Sie sich wirklich Mühe geben wollen, schauen Sie sich im Bad ihrer Schwester, Mutter oder Freundin um. Welche Produkte verwendet sie, was ist ihr Lieblingsparfüm? Und stellen Sie dann nach diesen Kriterien ein eigenes, persönliches Beauty-Set zusammen.

5. Ratgeber-Bücher

Ratgeber-, Selbsthilfebücher, ein Abo für Weight Watchers mit dazugehöriger Diätzeitschrift. All diese Dinge schreien: „Du bist nicht gut genug, arbeite Mal ein bisschen an dir, optimiere dich!“ Und das tut nicht gut. Besonders am Heiligen Abend möchte man nur ungern vor versammeltem Familienkreis auf die eigenen Defizite und Fehler hingewiesen werden. Natürlich können Sie Ratgeber trotzdem verschenken, aber vielleicht zu einem anderen Anlass.