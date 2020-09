TK MAXX in Parndorf: MADONNA-Gewinner beim Pre-Shopping

Das Burgenland darf sich über einen zweiten TK Maxx-Store freuen! Am Donnerstag eröffnete in den Pado Shopping Galerien in Parndorf ein 1.815-Quadratmeter-großer Store für Schatzsuche-Fans. Bei dem Opening wurde auf die aktuell gültigen Hygienevorschriften und Abstandsregeln geachtet.

MADONNA-Gewinnspiel: Privates Pre-Shopping

Vorab konnten MADONNA-Gewinner im Rahmen eines privaten Pre-Soppings den brandneue Store begutachten und nach Lust und Laune shoppen - und vor allen anderen Kunden die Kasse klingeln lassen. Die Gewinner-Familie zeigte sich begeistert von der großen Auswahl und wurde fündig: ein Leichtes, angesichts von 50.000 Artikel im Store!

Jede Woche neue Ware

Mehrmals wöchentlich erhält jede der mittlerweile 14 TK Maxx-Filialen in Österreich bis zu 10.000 neue Einzelteile. Dieses ständig wechselnde Sortiment lädt nun auch in Parndorf zur Schatzsuche nach Schnäppchen. Dabei handelt es sich häufig um Einzelteile oder Produkte mit geringer Stückzahl - mit bis zu 60% Rabatt.