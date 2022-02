So wird Ihre Astro-Woche

Star-Astrologin Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Cool bleiben! Mit respektvollem Verhalten lässt sich ab Montag alles einrenken. Vernünftig miteinander reden!

Gesundheit: Erhöhte Vorsicht am Wochenende! Von Montag bis Mittwoch sind Sie wieder wesentlich besser drauf.

Beruf: Denken Sie praktisch und wirtschaftlich und konzentrieren Sie sich auf naheliegende Lösungen!

Stier



Liebe: Singles sollten sich zwischen Montag und Mittwoch verabreden, Gebundene unbedingt mehr Zeit für Ihren Partner erübrigen.

Gesundheit: Sie sind körperlich und mental gut in Form. Für Ihre Schönheit sind die Tage bis Mittwoch ideal.

Beruf: Wenn Sie Ihren Ehrgeiz vernünftig mäßigen, sind Sie bis Mittwoch sehr erfolgreich unterwegs.

Zwillinge



Liebe: Wenn Sie sich klar positionieren und verlässlich zur Stelle sind, könnte die Liebe in dieser Woche wieder voll aufblühen.

Gesundheit: Eine gute Woche für eine Ernährungsumstellung, Konditionstraining sowie Ihre Schönheitspflege.

Beruf: Vorstellungstermine am Dienstag und Freitag. Mit pragmatischen Vorschlägen kommen Sie gut an.

Krebs



Liebe: Mit Respekt lässt sich alles zum Besseren wenden.

Gesundheit: Erst mal komplett abschalten. Von Montag bis Mittwoch sind Sie wieder viel ruhiger und stärker.

Beruf: Nicht streiten, halten Sie sich an Vorgaben! Bis Mittwoch ist vernünftige Einigung möglich.

Löwe



Liebe: Zügeln Sie lieber Ihr Temperament! Mangelnder Respekt könnte ab Mittwoch für Konflikte sorgen. Mehr Disziplin und Vernunft!

Gesundheit: Ruhe bewahren! Sie brauchen von Montag bis Mittwoch Reserven.

Beruf: Bleiben Sie auf dem Boden der Tatsachen und seien Sie bereit sich vernünftig zu einigen!

Jungfrau



Liebe: Von Montag bis Mittwoch haben Singles definitiv freie Bahn. Auch Gebundene sollten da die Liebe wieder richtig genießen.

Gesundheit: Bis Mittwoch sind Sie bestens in Form. Ab Mittwoch sollten Sie aber ein wenig zurückschalten.

Beruf: Ihre Kompetenz und Ihre Ideen finden Anklang. Wichtige Termine bis Mittwoch wahrnehmen!



Waage



Liebe: Ab Montag können Aussprachen Probleme und Konflikte vernünftig bereinigen.

Gesundheit: Ab Montag kommen Sie wieder zur Ruhe und ins Gleichgewicht.

Beruf: Nachrechnen und Sparkurs fahren! Stimmen Sie Sie naheliegenden und einfachen Lösungen zu!

Skorpion



Liebe: Von Montag bis Mittwoch könnte es etwas turbulent werden. Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein auf dem Prüfstand!

Gesundheit: Konzentration auf das Nötigste bis Mittwoch, sonst könnten Sie sich wieder einmal überfordern!

Beruf: Widerstände lassen sich nur mit Geduld und Verstand überwinden. Im Zweifelsfall nachgeben!

Schütze



Liebe: Sie fordern zu viel - Versuchen Sie es also mit Rücksicht und Respekt!

Gesundheit: Es könnte eine anstrengende Woche werden. Teilen Sie sich Ihrer Kräfte daher vernünftiger ein!

Beruf: Ab Mittwoch sitzen Sie auf dem kürzeren Ast. Einigen Sie sich vorher möglichst pragmatisch!



Steinbock



Liebe: Liebeshoch von Montag bis Mittwoch. Falls noch etwas zu bereinige ist, sind das auch ideale Tage für klärende Aussprachen.

Gesundheit: Sie sind stark und wirken äußerst attraktiv. Kein Wunder, dass Sie ab Montag in Hochform sind.

Beruf: Perfekte Verhandlungstage bis Mittwoch. Freuen Sie sich daher auch auf lukrative Abschlüsse!

Wassermann



Liebe: Zurückhaltung und Respekt sind die wichtigsten Gebote bis Mittwoch. Wer sich daran hält, wird ab Donnerstag dafür belohnt.

Gesundheit: Mühsamer Wochenstart, aber ab Donerstag stellt sich neue Motivation ein. Bleiben Sie geduldig!

Beruf: Wirtschaftliche Vernunft hat absolute Priorität. Eine pragmatische Haltung führt zum Erfolg.

Fische



Liebe: Holen Sie sich die emotionale Sicherheit, die Sie brauchen, bis Mittwoch. Und dafür ab Donnerstag robuster und gelassener!

Gesundheit: Ab Mitte der Woche sind Sie wieder ein wenig empfindlicher. Packen Sie sich lieber wärmer ein!

Beruf: Erledigen Sie Wichtiges bis Mittwoch, um ab Donnerstag nicht wieder unter Druck zu geraten!