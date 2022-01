So wird Ihre Astro-Woche

Ihr Madonna-Horoskop by Gerda Rogers.

Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Es ist jetzt wichtiger denn je, auf die Stimme der Vernunft zu hören und mit Problemen möglichst konstruktiv umzugehen.

Gesundheit: Ab Dienstag kann es sehr mühsam werden. Langsamer und vorsichtiger, gehen Sie kein Risiko ein!

Beruf: Volle Konzentration auf Ihre Verpflichtungen und notwendige Erledigungen, ohne Diskussionen!

Stier

Liebe: Venus und Mars sind Ihnen jetzt besonders gewogen. Auch das Gesprächsklima wird besser. Ideal, um Fehler wiedergutzumachen!

Gesundheit: Sie legen ab Dienstag enorm an Kraft zu. Ab Donnerstag können Sie sich auch gut konzentrieren.

Beruf: Es ist Zeit, Fehler einzusehen und notwendige Kurskorrekturen endlich in Angriff zu nehmen.

Zwillinge

Liebe: Ab Mittwoch ist die Mars-Opposition überstanden, die Vernunft setzt sich durch.

Gesundheit: Die großen Belastungen lassen spürbar nach. Ende der Woche fühlen Sie sich wieder viel wohler.

Beruf: Realitätssinn! Daher lieber einen Schritt zurück, nachrechnen und alles nochmals überdenken!

Krebs

Liebe: Es kann kritisch werden. Mars- und Venus-Opposition schüren enorme Unruhe. Cool bleiben, keine impulsiven Entscheidungen!

Gesundheit: Große Herausforderungen kommen auf Sie zu. Stärken Sie Ihr Immunsystem und meiden Sie Risiken!

Beruf: Lenken Sie in Konflikten und Streitfragen kooperativ ein! Da ist für Sie nichts zu gewinnen.

Löwe

Liebe: Es ist jetzt noch wichtiger, sich als vernünftig und alltagstauglich zu erweisen. Schränken Sie Ihre Ansprüche etwas ein!

Gesundheit: Reduktion ist das Thema der Woche. Wer sich in Verzicht übt, lebt bestimmt wesentlich gesünder.

Beruf: Auch hier sollte sich Vernunft behaupten. Seien Sie geduldiger, prüfen Sie alles genauer.

Jungfrau

Liebe: Jetzt haben Sie endlich wieder Zeit für die Liebe. In altbewährten Beziehungen sind Sie aber sicher am besten aufgehoben.

Gesundheit: Mars spendet Ihnen ab Dienstag jede Menge Energie. Auch geistig kommen Sie wieder in Bestform.

Beruf: Guter Zeitpunkt, um alte Themen wieder aufzugreifen und Sie sorgfältig neu aufzubereiten.

Waage

Liebe: Mars und Venus tragen wieder enorme Unruhe in Ihr Liebesleben. Seien Sie vorsichtig, ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse!

Gesundheit: Sie sollten jetzt besser auf Ihre Gesundheit schauen und in jeder Hinsicht vorsichtiger werden.

Beruf: Lieber einen Schritt zurück, um Ihre Pläne genauer zu überdenken. In Streitfragen einlenken!

Skorpion

Liebe: Vernunft, Verlässlichkeit und Berechenbarkeit sind jetzt die Kriterien und Ihre Chance, Beziehungen nachhaltig zu stärken.

Gesundheit: Mars bringt ab Dienstag neue Energie. Gut, um sich zu einer gesünderen Lebensweise zu bekennen.

Beruf: Bevor Sie Neues in Angriff nehmen, sollten alle Voraussetzungen sorgfältigst geklärt sein.

Schütze

Liebe: Jetzt zählen nur noch Seriosität und Verbindlichkeit. Nutzen Sie endlich Ihre Chance, in einen sicheren Hafen einzulaufen!

Gesundheit: Weniger von allem ist mehr, Ausdauer ist wichtiger als Tempo. Konditionstraining wäre angesagt.

Beruf: Expansionskurs war gestern. Jetzt kommt es darauf an, das bisher Erreichte gut abzusicheren.



Steinbock

Liebe: Trauen Sie sich ruhig, endgültig ja zu sagen! Jupiter, Mars und Venus sind Ihrem Liebesglück gewogen wie schon lange nicht.

Gesundheit: Mars gibt Kraft, bringt aber auch Stress. Es kommt darauf an, sich alles vernünftig einzuteilen.

Beruf: Nutzen Sie jetzt die Chance Ihren Plänen und Argumenten endlich zum Durchbruch zu verhelfen!

Wassermann

Liebe: Keine Eskapaden! Es kommt jetzt darauf an, den Zusammenhalt zu stärken und vernünftig und verlässlich zueinander zu stehen.

Gesundheit: Gut, wenn Sie sich etwas einschränken und ökonomischer als bisher mit Ihren Energien umgehen.

Beruf: Vernunft ist auch hier das Gebot der Stunde. Erst Ordnung schaffen, bevor Sie Neues planen!

Fische

Liebe: Endlich ist Ihnen auch Mars wieder wohlgesinnt. Nun kann Ruhe einkehren, das Zusammenspiel wird wieder viel konstruktiver.

Gesundheit: Der große Stress ist überstanden, Sie können sich wieder besser auf Wesentliches konzentrieren.

Beruf: Sicherheitsdenken sollte den Ton angeben. Daher ist nun genaue Kontrolle insbesonders wichtig.