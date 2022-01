So wird Ihre Astro-Woche

So beeinflussen die Sterne die aktuelle Woche.

Star-Astrologin Gerda Rogers hat für Sie in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Bewahren Sie Ruhe. Wenn Sie Ihre Emotionen bezähmen und vernünftig bleiben, wird ab Dienstag alles wieder gut.

Gesundheit: Viel Energie am Wochenbeginn. Schießen Sie nicht über's Ziel! Ab Dienstag ist Schönheitspflege dran.

Beruf: Warten Sie mit Vorsprachen und Verhandlungen bis Donnerstag zu! Da läuft es bestimmt besser.

Stier

Liebe: Mehr Initiative und mehr Spontaneität! Verabredungen sollten Sie am besten am Dienstag oder Mittwoch ansetzen.

Gesundheit: Sportlicher Einsatz für Ihre Figur am Montag! Kosmetik und Styling am Dienstag und Mittwoch!

Beruf: Finanzielle Fragen ab Dienstag klären! Dafür und für Bewerbungen ist auch der Mittwoch gut.

Zwillinge

Liebe: Es wäre klug, bis Mittwoch einzulenken. Ab Dienstag braucht man Klarheit. Ab Donnerstag steigen Ihre Aktien sicher wieder.

Gesundheit: Zusehends ansteigende Formkurve bis Freitag. Dann sind Sie vor allem intellektuell in Hochform.

Beruf: Setzen Sie wichtige Termine, Meetings und Besprechungen erst für Donnerstag oder Freitag an!

Krebs

Liebe: Anfang der Woche könnte es ziemlich turbulent werden. Bewahren Sie Ruhe, denn ab Dienstag lässt sich alles vernünftig bereinigen!

Gesundheit: Hinaus an die frische Luft, um Ihr Mütchen abzukühlen! Sie sollten sich aber wärmer einpacken.

Beruf: Seien Sie ein wenig kompromissbereiter, speziell in finanziellen Fragen! Klärung ab Dienstag.

Löwe

Liebe: Nicht zu entschlossen und stürmisch bis Dienstag, sonst stoßen Sie ab Dienstag an Grenzen! Vernunft ist das oberste Gebot.

Gesundheit: Mehr Sport und Bewegung am Montag! Ab Dienstag sollten Sie hingegen zwei Gänge zurückschalten.

Beruf: Wer Rücksicht auf die Interessen und Grenzen anderen nimmt, darf mit Entgegenkommen rechnen.

Jungfrau

Liebe: Wenn Sie sich kompromissbereit verhalten und mit dem Strom schwimmen, stehen Sie ab Dienstag wieder besonders hoch im Kurs.

Gesundheit: Auf maßvollen Krafteinsatz kommt es an. Ab Dienstag sind Sie schon wieder viel besser in Form.

Beruf: Kontakte und Verhandlungen am Dienstag und Mittwoch! Ab Donnerstag aber sehr zurückhaltend!



Waage

Liebe: Stürmische Tage. Dann sollte sich wieder die Vernunft behaupten. Klärende Aussprachen am Donnerstag und Freitag!

Gesundheit: Tempo lieber drosseln, statt sich zu überfordern! Tun Sie ab Dienstag mehr für Ihre Schönheit!

Beruf: Finanzielle Angelegeneiten ab Dienstag klären! Präsentieren Sie Ihre Pläne ab Donnerstag!

Skorpion

Liebe: Wieder allzu unbeherrscht? Das kann sich ab Dienstag rächen. Da ist es höchste Zeit, auf die Stimme der Vernunft zu hören.

Gesundheit: Donnerstag. Am Dienstag und Mittwoch kürzer treten!

Beruf: Es geht um eine pragmatische Haltung. Wirken Sie konstruktiv mit, statt nur zu widersprechen!

Schütze

Liebe: Wer sich allzu impulsiv in Szene setzt, weckt damit nur Befremden. Je ruhiger und vernünftiger, desto besser für die Liebe.

Gesundheit: Möglichst viel Sport am Montag als Ventil für überschüssige Energien. Ab Dienstag gelassener!

Beruf: Missverständnisse und Konflikte kündigen sich an. Ab Donnerstag sehr achtsam und geduldiger!



Steinbock

Liebe: Ab Dienstag renkt sich alles wieder ein.

Gesundheit: Das Wochenende war stressig...Dienstag und Mittwoch sind Sie wieder gut in Form.

Beruf: Seien Sie auf heiße Diskussionen gefasst und lieber flexibler! Notfalls einen Schritt zurück!

Wassermann

Liebe: Provokationen sollten Sie sich jetzt lieber verkneifen, speziell bis Mittwoch. Ab Donnerstag sind Sie bestimmt willkommen.

Gesundheit: Konzentration! Schauen Sie genauer, überlegen Sie länger und schonen Sie vor allem Ihre Nerven!

Beruf: Schwieriges Gesprächs- und Verhandlungsklima ab Dienstag. Kooperativ bleiben und einlenken!

Fische

Liebe: Ein bisschen mutiger und selbstbewusster! Das trägt Ihnen bestimmt Respekt und sicher auch mehr Zuneigung ein.

Gesundheit: Nehmen Sie Herausforderungen möglichst sportlich an! Erhöhte Vorsicht am Donnerstag und Freitag!

Beruf: Werden Sie bei Absprachen und Verhandlungen hellhöriger und kontrollieren Sie alles genauer!