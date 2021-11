So wird Ihre Astro-Woche

Gerda Rogers hat für Sie in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Venus macht Ihnen jetzt das Leben schwer. Schon am Montag und Dienstag könnte es kritisch werden. Bewahren Sie kühlen Kopf!

Gesundheit: Kraft tanken, regenerieren und am Mittwoch und Donnerstag lieber ein bisschen zurückschalten!

Beruf: Auch in finanzieller Hinsicht kann es kritisch werden. Schränken Sie sich lieber etwas ein!

Stier

Liebe: Endlich ist Ihnen Venus wieder sehr gewogen. Nehmen Sie diese Gunst einfach an! Besser, wenn es nicht nach Ihrem Kopf geht.

Gesundheit: Vorsicht unter der Mars-Opposition, Fuß vom Gas! Aber Venus unterstreicht Ihre Attraktivität.

Beruf: Keine Konfrontationen, da ist nichts zu gewinnen! Wer kooperiert profitiert auch finanziell.

Zwillinge

Liebe: Wenn Sie sich ernsthaft engagieren, bekommt die Liebe wieder klare Konturen. Neue Chancen tun sich bereits ab Mittwoch auf.

Gesundheit: Intesivieren Sie Ihr Fitnessprogramm. Yoga oder Kampfsportarten sind eine besonders gute Option.

Beruf: Neue Konzepte und Ideen brauchen mehr inhaltlichen Tiefgang. Werden Sie daher gründlicher!

Krebs

Liebe: Eine Nachdenkpause wäre sicher klüger, als auf die Erfüllung Ihrer Erwartungen zu drängen. Das mündet nur in Enttäuschung.

Gesundheit: Mars bringt enorm viel Energie, Nur nicht zu kämpferisch! Zurückhaltung am Montag und Dienstag!

Beruf: Stoßen Ihre Ideen auf wenig Gegegenliebe? Es funktioniert besser, wenn Sie auf andere hören.

Löwe

Liebe: Unter dem Skorpion-Mars könnten die Wogen hochgehen. Hören Sie auf die Stimme der Vernunft, die findet bessere Lösungen!

Gesundheit: Große Herausforderungen kommen auf Sie zu. Erhöhte Vorsicht speziell am Mittwoch und Donnerstag!

Beruf: Keine kämpferischen Posen! Rechnen Sie nach, bleiben Sie cool, einigen Sie sich vernünftig!

Jungfrau

Liebe: Venus ist Ihnen jetzt sehr gewogen, Mars stimuliert starke Gefühle. Beziehungen blühen auf, Singles sollten aktiv werden.

Gesundheit: Mars bringt gute Energien, Venus betont Ihre Schönheit. Anfang der Woche sind Sie in Hochform.

Beruf: Kooperationen klappen wieder sehr gut, finanziell geht es aufwärts. Zeit für neue Konzepte!



Waage

Liebe: Ernüchterung unter der Steinbock-Venus. Schütten Sie nur nicht das Kind mit dem Bad aus, gehen Sie Problemen auf den Grund!

Gesundheit: Machen Sie Ihr Wohlbefinden nicht von der Resonanz anderer abhängig, seien Sie selbstbewusster!

Beruf: Im Umgang mit anderen ist Vorsicht geboten, sonst könnte es auch finanziell enger werden.

Skorpion

Liebe: Sie können jetzt ruhig in die Offensive gehen. Nur nicht zu emotionell. Eine vernünftige Haltung kommt sicher besser an.

Gesundheit: Gehen Sie eher maßvoll mit Ihren Kräften um. Selbstüberschätzung wird von Saturn sanktioniert.

Beruf: Ihre Ideen und Konzepte kommen an, bei Prüfungen machen Sie gute Figur, besonders am Freitag.

Schütze

Liebe: Schluss mit heißen Flirts, denn jetzt kommt es auf eine seriöse Haltung an. Gut, wenn Sie eine Beziehung vertiefen wollen.

Gesundheit: Intenstität statt Tempo! Mehr Kraft tanken und meditieren und weniger durch die Gegend laufen!

Beruf: Sie sollten jetzt nicht auf schnelle Erfolge abzielen, sondern neue Konzepte gründlich ausarbeiten.



Steinbock

Liebe: Venus in Ihrem Zeichen eröffnet Ihnen ganz neue Chancen. Sie sollten daher bereit sein, Nähe und Leidenschaft zuzulassen.

Gesundheit: Es tut Ihnen bestimmt gut, dass Sie jetzt wieder auf so starke positive Resonanz zählen dürfen.

Beruf: Sie haben ein gutes Händchen für finanzielle Belange. Auch Ihre Konzepte kommen sehr gut an.

Wassermann

Liebe: Halten Sie sich an die Spielregeln, sonst stehen Sie schnell vor verschlossenen Türen! Unverlässlichkeit ist jetzt tabu.

Gesundheit: Schonen Sie sich physisch und Ihre Nerven! Und viel vorsichtiger am Mittwoch und am Donnerstag!

Beruf: Reagieren Sie vernünftig und diszipliniert auf Herausforderungen! Nur keine Konfrontationen!

Fische

Liebe: Ihr Liebesleben beruhigt sich endlich wieder, auch weil Sie sich viel klarer artikulieren können. Also zurück zur Vernunft!

Gesundheit: Sie sind jetzt ein Energiebündel, auch mental, und fühlen sich wieder viel wohler in Ihrer Haut.

Beruf: Bringen Sie sich aktiv mit Ihren Ideen und Vorschlägen ein! Das lohnt sich auch finanziell.