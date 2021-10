So wird Ihre Astro-Woche

Ihr Horoskop bis zum 8.10.2021

Star-Astrologin Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Lassen Sie Konflikte zwischen Dienstag und Donnerstag nicht eskalieren! Ab Freitag kann endlich wieder Harmonie einkehren.

Gesundheit: Nehmen Sie ab Dienstag den Fuß vom Gas und meiden Sie gesundheitliche und sportliche Risiken!

Beruf: Viel vorsichtiger in wirtschaftlicher Hinsicht! Seien Sie in Verhandlungen kompromissbereit!

Stier

Liebe: Vorstellungstermine, Vorsprachen und Prüfungen bis Mittwoch! Ab Donnerstag fahren Sie mit Zurückhaltung bestimmt besser.

Gesundheit: Sie kommen jetzt wieder besser in die Gänge. Schonen Sie sich trotzdem etwas mehr ab Donnerstag!

Beruf: Objektivität und Fairness sind diese Woche besonders gefordert. Finanziell geht es aufwärts.

Zwillinge

Liebe: Ab Dienstag sollten Singles die Augen offenhalten, Gebundene mehr Zeit für den Partner haben.

Gesundheit: Ab Dienstag steigt Ihre Formkurve deutlich an. Hüten Sie sich ab Freitag aber vor Übertreibungen!

Beruf: Prüfungen schaffen Sie zwischen Dienstag und Donnerstag mit Bravour, Verhandlungen klappen.

Krebs

Liebe: Probleme könnten sich bis Mittwoch zuspitzen. Halten Sie daher lieber mehr Abstand und gedulden Sie sich bis Donnerstag!

Gesundheit: Von Dienstag bis Donnerstag könnte es ziemlich anstrengend werden. Cool bleiben und entspannen!

Beruf: Geben Sie in Streitfragen lieber nach und warten Sie bis Donnerstag zu! Da läuft es besser.

Löwe

Liebe: Ab Freitag ist Ihnen Venus wieder sehr gewogen. Die Tage davor sind gut geeignet für klärende und beruhigende Aussprachen.

Gesundheit: Nach und nach blühen Sie wieder richtig auf. Das wird auch Ihrem Selbstwertgefühl sehr gut tun.

Beruf: Immer noch gilt: Die Wahrheit liegt in der Mitte. Komprosmissbereit und nicht kämpferisch!

Jungfrau

Liebe: Das Blatt könnte sich am Freitag zu Ihren Ungunsten wenden. Daher sollten Sie sich bis dahin viel ernsthafter engagieren.

Gesundheit: Sie sind mental bestens in Form. Nutzen Sie diese Woche auch für nachhaltige Schönheitspflege!

Beruf: Um sich finanziell abzusichern, sollten Sie sich bis Mitte der Woche vernünftig arrangieren.



Waage

Liebe: Für Singles könnten sich schon ab Dienstag neue Chancen ergeben. Auch bestehende Beziehungen bekommen starke neue Impulse.

Gesundheit: Organisieren Sie sich effizienter, damit von Dienstag bis Donnerstag der Stress nicht ausufert!

Beruf: Dienstag und Mittwoch sind hervorragende Tage für Verhandlungen, Vorsprachen und Prüfungen.

Skorpion

Liebe: Seien Sie kompromissbereiter und engen Sie Ihr Gegenüber nicht ein! Man liebt Sie, braucht aber eine längere Leine.

Gesundheit: Ab Donnerstag sind Sie ein bisschen empfindlicher. Da sollten Sie bewusst etwas kürzer treten.

Beruf: Mit pragmatischen Ansätzen fahren Sie am besten. So fallen Ihnen auch Kompromisse leichter.

Schütze

Liebe: Venus steuert auf Sie zu und damit auch die Liebe. Singles sollten ihre Fühler ausstrecken und am Freitag ihr Glück finden.

Gesundheit: Weniger Stress bis Dienstag! Mit Ruhe und Gelassenheit kommen Sie viel besser durch die Woche.

Beruf: Lenken Sie ein, wenn Sie unter Druck geraten! Ab Freitag bekommen Sie ohnehin Unterstützung.



Steinbock

Liebe: Lassen Sie sich danach nicht zu Streit provozieren. Toleranz hat bestimmt das bessere Ende für sich.

Gesundheit: Große nervliche Anspannung ab Dienstag. Seien Sie daher von Dienstag bis Donnerstag vorsichtig!

Beruf: Einen Schritt zurück und die eigene Meinung überdenken, statt Konflikte eskalieren zu lassen!

Wassermann

Liebe: Ab Ende der Woche ist Ihnen Venus wieder sehr gewogen. Wenn Sie sich zusammenreißen, kann dann alles wieder gut werden.

Gesundheit: Freuen Sie sich auf positive Resonanz! Dadurch fühlen Sie sich in Ihrer Haut wieder viel wohler.

Beruf: Treten Sie am Dienstag und Mittwoch zu Prüfungen und Vorsprachen an! Sie kriegen alles hin.

Fische

Liebe: Wieder einmal verunsichert? Seien Sie vorsichtig! Wer zu viel infrage stellt, könnte schon am Freitag das Nachsehen haben.

Gesundheit: Ziemlich mühsamer Wochenbeginn. Schalten Sie lieber einen Gang zurück und holen Sie sich Hilfe!

Beruf: Stimmen Sie Kompromisslösungen zu, andernfalls könnte es finanzielle Nachteile für Sie geben!