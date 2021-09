So wird Ihre Astro-Woche

Die Star-Astrologin hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Montag bietet gute Gelegenheiten für klärende Aussprachen. Nutzen Sie diese Chance und lassen Sie ab Dienstag mehr Nähe zu!

Gesundheit: Gehen Sie mit Ihren Kräften sehr ökonomisch um, sonst sind Sie schon am Donnerstag ausgepowert.

Beruf: Lenken Sie am Montag in Streitfragen ein, sonst könnten sich Probleme noch lange hinziehen!

Stier



Liebe: Mit einer fürsorglichen, verständnisvollen Haltung können Sie der Liebe ab Dienstag bestimmt wieder positive Impulse geben.

Gesundheit: Eigensinn ist unnötig anstregend. Wenn Sie bereit sind, Hilfe anzunehmen, läuft alles leichter.

Beruf: Rücksichtsvolles Teamwork ist das Erfolgsrezept der Woche. Klären Sie Differenzen geduldig!

Zwillinge



Liebe: Singles sollten bis Dienstag die Augen nach neuen Chancen offen halten. Sie werden sicher auch die richtigen Worte finden.

Gesundheit: Bis Dienstag sind Sie sehr konzentriert und haben viel Energie. Schalten Sie dann etwas zurück!

Beruf: Ab Dienstagnachmittag lieber einen Schritt zurück. Dann haben kollektive Interessen Vorrang.

Krebs



Liebe: Wenn es nicht nach Ihrem Kopf gehen muss, kann es von Dienstag bis Donnerstag sehr innig werden. Passen Sie sich daher an!

Gesundheit: Schwimmen Sie möglichst locker mit dem Strom, sonst kann es ab Dienstag sehr anstrengend werden!

Beruf: Finanziell sieht es gut. Sie sollten aber auf andere hören und zu Kurskorrekturen bereit sein.

Löwe



Liebe: Keine Dummheiten bis Dienstag! Dann könnte sich eine neue Chance auftun, wieder liebevoll und einfühlsam zusammenzurücken.

Gesundheit: Sie starten energiegeladen in die Woche, sollten sich aber ab Mittwoch mehr Ruhephasen gönnen.

Beruf: Wer sich geduldig mit den Interessen anderer abstimmt, darf auch auf Unterstützung zählen.

Jungfrau



Liebe: Geduldige Zurückhaltung am Montag! Dann dürfen Sie sich ab Dienstagnachmittag umso bessere Chancen ausrechnen.

Gesundheit: Reduzieren Sie die Stressbelastung! Ihre Nerven brauchen von Dienstag bis Donnerstag mehr Ruhe.

Beruf: Akzeptieren Sie abweichende Meinungen und gehen Sie achtsam auf die Wünsche anderer ein!



Waage



Liebe: Vergeuden Sie Ihre Liebesenergien nicht mit unnötigen Flirts! Hingabefähigkeit ist die Qualität, auf die es jetzt ankommt.

Gesundheit: Von Dienstag bis Donnerstag kann es sehr anstrengend werden. Kräfte daher vernünftig einteilen!

Beruf: Auch wenn es mühsam ist: Gehen Sie verständnisvoll auf Einwände und Bedenken anderer ein!

Skorpion



Liebe: Verabreden Sie sich zwischen Dienstag und Donnerstag! Da könnten auch bestehende Beziehungen wieder romantisch aufblühen.

Gesundheit: Regeneration und Schönheitspflege von Dienstagnachmittag bis Donnerstag. Schongang am Freitag!

Beruf: Vorstellungstermine, Präsentationen und finanzielle Klärungen von Dienstag bis Donnerstag!

Schütze



Liebe: Sie sollten die Tage bis Dienstag für Aussprachen nutzen. Selbstkritische Erkenntnisse helfen der Liebe auf die Sprünge.

Gesundheit: Konzentriert und langsamer kommen Sie besser voran. Achten Sie auch besser auf Ihre Ernährung.

Beruf: Keine Woche für schnelle Lösungen. Grundlegende Fragen sollten in aller Ruhe geklärt werden.



Steinbock



Liebe: Alles hängt davon ab, wie sehr Sie sich in Ihr Gegenüber einfühlen können. Wer das nicht kann, könnte das Nachsehen haben.

Gesundheit: Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstag sollten Sie sich immer wieder Ruhepausen verordnen.

Beruf: Konflikte könnten sich zuspitzen. Wer sich kooperativ ans Teamwork hält, fährt viel besser.

Wassermann



Liebe: Nutzen Sie Ihre positiven Energien, um der Liebe endlich mehr Nähe zu gönnen! Unverbindlichkeit hat definitiv ausgedient.

Gesundheit: Drosseln Sie Ihr Tempo lieber etwas, um sich mehr Schlaf und gesündere Ernährung zu verschaffen.

Beruf: Auch wenn Sie tolle Ideen haben und entschlossen sind, sollten Sie besser auf andere hören.

Fische



Liebe: Gedulden Sie sich bis Dienstag und bleiben Sie offen und freundlich! Dann werden Sie ab Dienstagnachmittag dafür belohnt.

Gesundheit: Lassen Sie sich nicht stressen und nehmen Sie sich mehr Zeit, Mußestunden richtig zu genießen!

Beruf: Ganz gelassen am Montag! Ab Dienstag klappen Kooperationen und Teamwork wieder viel besser.