So wird Ihre Astro-Woche

Star-Astrologin Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Mars fordert Sie heraus, Venus und Saturn verlangen gründliche Bereinigung. Keine Kurzschlüsse, bleiben Sie konstruktiv!

Gesundheit: Erhöhte Vorsicht von Dienstag bis Donnerstag. Fuß vom Gas nehmen, kein gesundheitliches Risiko!

Beruf: Geben Sie sich nicht kämpferisch! Denken Sie lieber um, statt sich in Bedrängnis zu bringen!

Stier

Liebe: Nehmen Sie die Denkanstöße der Venus-Opposition an, arbeiten Sie selbstkritisch an Ihrer Haltung und an Ihren Erwartungen!

Gesundheit: Sie brauchen mehr Regeneration, um innerlich und äußerlich wieder ins Geleichgewicht zu kommen.

Beruf: Vorsicht in finanziellen Belangen, vor allem ab Donnerstag! Es geht nicht ohne Kompromisse.

Zwillinge

Liebe: Es muss grundlegend über Beziehungsfragen geredet werden. In Ruhe, ohne zu streiten. Nehmen Sie sich genügend Zeit dafür!

Gesundheit: Auch wenn Sie sehr fokussiert sind, sollten Sie Ihren Nerven bis Mittwoch nicht zu viel zumuten.

Beruf: Konflikte könnten aufbrechen. Kühlen Kopf bewahren, dann setzten sich Ihre Argumente durch!

Krebs

Liebe: Venus stärkt die Liebe, aber Mars pfuscht dazwischen: Stress und Streit liegen in der Luft. Durchatmen und Ruhe bewahren!

Gesundheit: Von Dienstag bis Donnerstag wird es anstrengend, auch für Ihre Nerven. Innehalten und relaxen!

Beruf: Lassen Sie sich nicht auf Diskussionen ein! Es ist sicher klüger, Rat und Hilfe anzunehmen.

Löwe

Liebe: Jetzt heißt es, verantwortungsbewusst handeln, statt sich von Emotionen leiten zu lassen. Überdenken Sie Ihre Einstellung!

Gesundheit: Mars stärkt Sie energetisch, Sie sollten aber konzentriert vorgehen. Kürzer treten ab Mittwoch!

Beruf: Nachgiebiger in Streitfragen am Dienstag und Mittwoch, um finanzielle Engpässe zu vermeiden!

Jungfrau

Liebe: Jetzt löst sich definitiv die Spreu vom Weizen. Es ist aber wichtig, gesprächsbereit zu bleiben und nichts zu überstürzen.

Gesundheit: Fordernde Tage bis Mittwoch. Schonen Sie Ihre Nerven! Ab Donnerstag steigt Ihre Formkurve an.

Beruf: Seien Sie für alle Optionen offen und bemühen Sie sich um sachliche, ausgewogene Lösungen!



Waage

Liebe: Konflikte könnten sich bis Mitte der Woche zuspitzen. Bewahren Sie Ruhe, setzen Sie Ihren Kopf nicht um jeden Preis durch!

Gesundheit: Mars in Ihrem Zeichen gibt Kraft, bringt aber auch Stress. Geben Sie sich nicht zu kämpferisch!

Beruf: Bauen Sie auf Ihr diplomatisches Geschick und Ihre Kompromissfähigkeit. Setzen Sie auf Zeit!

Skorpion

Liebe: Venus in Ihrem Zeichen eröffnet Ihnen ganz neue Chancen. Saturn verlangt aber einen verantwortungsbewussten Umgang damit.

Gesundheit: Sie blühen auf. Wenn Sie das rechte Maß in allem finden, fühlen Sie sich auch dauerhaft wohler.

Beruf: Sie dürfen auf Anerkennung und Unterstützung zählen. Man erwartet aber auch Entgegenkommen.

Schütze

Liebe: Mit seriösen Absichten sind Sie auf dem richtigen Weg. Unentschlossenheit ist tabu, Geduld lohnt sich. Drängen Sie nicht!

Gesundheit: Sie sind stark und konzentriert. Nur nicht wieder hektisch werden! Coolness schafft viel mehr.

Beruf: Geht Ihnen alles zu langsam? Vernunft ist Trumpf, ausgewogene Lösungen zu finden ist wichtig.



Steinbock

Liebe: Venus ist Ihnen wieder gewogen, aber Mars und Mond sorgen für Unruhe. Gedulden Sie sich mit Klärungen noch bis Donnerstag!

Gesundheit: Eine äußerst herausfordernde Woche. Seien Sie vorsichtig und schalten Sie lieber etwas zurück.

Beruf: Sie stehen unter Druck. Unnachgiebigkeit erhöht den Stress. Also kompromissbereit einlenken!

Wassermann

Liebe: Sie stehen auf dem Prüfstand Saturns. Zeit, vernünftig zu handeln, statt Verantwortung abzugeben und das Weite zu suchen.

Gesundheit: Sie haben viel Energie und sind konzentriert. Trotzdem Schongang am Donnerstag und am Freitag!

Beruf: Bemühen Sie sich mehr um gutes Einvernehmen mit anderen und seien Sie finanziell vorsichtig!

Fische

Liebe: Sie haben jetzt alle Optionen und dürfen vorbehaltlos ja sagen. Der Wochenbeginn könnte sehr romantisch werden.

Gesundheit: Venus lässt Sie erstrahlen. Achten Sie auf Ihr inneres Gleichgewicht! Yoga wäre ein guter Weg.

Beruf: Sorgen Sie mit Ihrer sozialen Kompetenz für vernünftige Gesprächskultur und faire Lösungen!