So wird Ihre Astro-Woche

Star-Astrologin Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Ihr Wochen-Horoskop - erstellt von Star-Astrologin Gerda Roger - bis zum Samstag, den 4. September.





Widder

Liebe: Nutzen Sie am Montag und Dienstag die Chance, Spannungen und Differenzen tolerant, einsichtig und freundlich beizulegen!

Gesundheit: Muten Sie Ihren Nerven nicht zu viel zu! Achten Sie besser auf Ihre Ernährung und Ihren Schlaf!

Beruf: Werden Sie in Streitfragen kompromissbereiter! Speziell finanziell ist Zurückhaltung geboten.

Stier

Liebe: Wenn Sie offener sind und verständnisvoll auf die Bedürfnisse Ihres Gegenübers eingehen, wird es sicher viel harmonischer.

Gesundheit: Sie sind körperlich gut in Form. Ausgewogene Ernährung würde Ihr Wohlbefinden noch verbessern.

Beruf: Werden Sie objektiver! Es ist wichtig, mehr Rücksicht auf die Interessen anderer zu nehmen.

Zwillinge

Liebe: Nehmen Sie sich am Montag und Dienstag viel Zeit für die Liebe! Ab Mittwoch redet es sich wieder viel besser. Einfühlsam!

Gesundheit: Physisch bleibt es noch anstrengend, aber Ihre Nerven werden ab Mitte de Woche wieder strärker.

Beruf: Nachgiebig und kompromissbereit zu verhandeln lohnt sich. Man kommt Ihnen bestimmt entgegen.

Krebs

Liebe: Nutzen Sie die Annäherungschance bis Dienstag! Das Gespräch zu verweigern wäre ein Fehler. Überdenken Sie mel Ihre Haltung!

Gesundheit: Auf Ihre Nerven kommt eine anstrengende Phase zu. Schlafen Sie mehr, ernähren Sie sich gesünder!

Beruf: Nehmen Sie neue Denkanstöße und Kritik konstruktiv an! Ohne Kompromisse wird es nicht gehen.

Löwe

Liebe: Je mehr Sie auf Wünsche Ihres Partner eingehen, desto besser läuft es. Singles sollten am Montag und Dienstag aktiv werden.

Gesundheit: Mehr denn je kommt es auf eine gute Work-Life-Balance an. Schauen Sie auch Ihre Ernährung an!

Beruf: Merkur gesellt sich zur Venus in die Waage. Fairness, auch finanziell, wird zum ersten Gebot.

Jungfrau

Liebe: Man muss über alles reden können, aber nicht nur zielgerichtet. Es ist wichtig, dass man sich wirklich verstanden fühlt.

Gesundheit: Nehmen Sie sich diese Woche viel Zeit für Ihre Schönheit! Am besten in einem Wellnessresort.

Beruf: Überarbeiten Sie Ihre Pläne! Sie auf andere besser abzustimmen, lohnt sich auch finanziell.



Waage

Liebe: Liebeshoch bis Dienstag. Seien Sie ab Mittwoch aber etwas kuscheliger und einfühlsamer, statt sich streitlustig zu geben!

Gesundheit: Sie blühen in dieser Woche auch intellektuell auf. Beste Voraussetzungen somit für Lernaufgaben.

Beruf: Mehr Diplomatie und Fingerspitzengefühl, dann sind Sie bei Verhandlungen noch viel stärker.

Skorpion

Liebe: Wenn Sie nicht zu viel Nähe fordern, ist man viel eher bereit, auf Sie zuzukommen. Also kompromissbereit, nicht zu direkt!

Gesundheit: Mehr Augenmerk auf Ihr Aussehen! Da spielen auch Ihre Lebensgewohnheiten eine wichtige Rolle.

Beruf: Versteifen Sie sich nicht auf Ihre Vorstellungen! Fairer Interessensausgleich ist geboten.

Schütze

Liebe: Stellen Sie die eigenen Interessen lieber etwas zurück. Wenn Sie rücksichtsvoll sind, kommt man auch Ihnen gerne entgegen.

Gesundheit: Das richtige Maß in allem ist das Wohlfühlrezept, von dem auch Ihre Nerven profitieren werden.

Beruf: Überdenken Sie andere Meinungen, statt zu widersprechen. Fairer Konsens ist das Erfolgsrezept.



Steinbock

Liebe: Vernünftige Aussprachen bis Dienstag können vieles zum Besseren wenden. Andernfalls könnte es ab Mittwoch kritisch werden.

Gesundheit: Schalten Sie ein bisschen zurück, um Ihre Nerven zu schonen, speziell von Mittwoch bis Freitag!

Beruf: Rechthaberei provoziert bloß Widerstand und schadet somit Ihren wirtschaftlichen Interessen.

Wassermann

Liebe: Bis Dienstag blüht die Liebe voll auf. Ab Mittwoch sollten Sie aber mehr Nähe zulassen, statt sich wieder mal zu entziehen.

Gesundheit: Sie sind attraktiv und ab Mittwoch auch mental in Hochform. Trotzdem etwas gesundheitsbewusster!

Beruf: Sie denken und planen richtig, Ihre Argumente zeitigen Wirkung. Werden Sie aber sparsamer!

Fische

Liebe: Es wird Zeit, dass Sie mehr aus sich herausgehen und über Ihre Gefühle reden. Wer sich verschließt, bleibt unverstanden.

Gesundheit: Ab Mittwoch ist die Merkur-Opposition überstanden. Ihr Nervenkostüm wird wieder viel stabiler.

Beruf: Schauen Sie vor und nicht zurück! Sich an überholte Pläne zu klammern, ist nicht sinnvoll.