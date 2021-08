So wird Ihre Astro-Woche

Ihre Sterne bis zum 20. August.

Gerda Rogers hat für Sie in die Sterne gesehen.

Widder

Liebe: Die Venus-Opposition könnte ab Dienstag Unruhe in Ihr Liebesleben tragen. Da heißt es cool bleiben und vernünftig reagieren.

Gesundheit: Bis Dienstag sind Sie gut in Form. Am Mittwoch und Donnerstag sollten Sie etwas kürzer treten.

Beruf: Seien Sie bereit, sich vernünftig zu arrangieren und jegliches finanzielle Risiko zu meiden.

Stier

Liebe: Erwartungsdruck ist ab Dienstag sicher kontraproduktiv! Gewähren Sie Ihrem Gegenüber mehr individuelle Bewegungsfreiheit!

Gesundheit: Schenken Sie Ihrer Attraktivität mehr Aufmerksamkeit! Nicht zuletzt im Hinblick auf Ihre Figur!

Beruf: Jetzt ist mehr Kompromissbereitschaft gefordert. Bestehen Sie nicht auf Ihren Vorstellungen!

Zwillinge

Liebe: Ab Dienstag ist Ihnen Venus endlich wieder gewogen. Nehmen Sie die Zuwendung dankbar an! Singles dürfen sich finden lassen.

Gesundheit: Mars und Mond kündigen für Montag und Dienstag große Anstrengungen an. Seien Sie vorsichtiger!

Beruf: Werden Sie kooperativer, dann wird das Klima viel besser. Auch finanziell geht es aufwärts.

Krebs

Liebe: Stimmungsschwankungen könnten die Harmonie empfindlich stören. Seien Sie vernünftig und fügen Sie sich, statt zu schmollen!

Gesundheit: Überfordern Sie Ihren Kreislauf nicht und nehmen Sie sich endlich mehr Zeit, um sich zu pflegen!

Beruf: Lenken Sie ab Mittwoch pragmatisch ein! In finanziellen Fragen heißt es vorsichtiger werden.

Löwe

Liebe: Nehmen Sie mehr Rücksicht auf die Wünsche Ihres Gegenübers, statt eigensinnig zu handeln! Fairness ist das Gebot der Woche.

Gesundheit: Maßvoller in jeder Hinsicht. Vor allem mit ausgewogener Ernährung und guter Work-Life-Balance!

Beruf: Wenn Sie nicht zu viel wollen und pragmatischer handeln, geht es auch finanziell aufwärts.

Jungfrau

Liebe: Venus verlässt Ihr Zeichen und wandert in die Waage. Reduzieren Sie Ihren Erwartungsduck und seien Sie kompromissbereiter!

Gesundheit: Immer mit der Ruhe am Montag und Dienstag! Am Donnerstag und Freitag sind Sie wieder gut drauf.

Beruf: Geben Sie sich nicht zu kämpferisch! Mit fairen Kompromissen fahren Sie sicher viel besser.



Waage

Liebe: Ihr Liebesleben kommt wieder in Fahrt. Ab Dienstag steht Venus wieder in Ihrem Zeichen. Besonders heiß wird es ab Freitag.

Gesundheit: Sie blühen jetzt voll auf und damit auch Ihr Selbstwertgefühl. Gute Tage für ein neues Styling.

Beruf: Bewerben Sie sich für neue Aufgaben! Sie kommen gut an und finanziell geht es auch aufwärts.

Skorpion

Liebe: Schenken Sie den Wünschen Ihres Gegenübers mehr Aufmerksamkeit! Fairer Interessensausgleich wird jetzt besonders wichtig.

Gesundheit: Maß zu halten ist jetzt das beste Wohlfühl- und Schönheitsrezept. Ernähren Sie sich ausgewogen!

Beruf: Wer sich gutes Teamwork wünscht, musss kompromissbereiter werden. Stecken Sie also zurück!

Schütze

Liebe: Ab Dienstag entspannt sich Ihr Liebesleben. Wenn Sie sich vernünftig und berechenbar verhalten, wird alles wieder besser.

Gesundheit: Mars rät immer noch zu Vorsicht bei Sport und im Straßenverkehr. Daher Augen auf und achtsamer!

Beruf: Es wird wieder einfacher, sich vernünftig zu einigen. Davon profitieren auch Ihre Finanzen.

Steinbock

Liebe: Festigen bis Mittwoch den Zusammenhalt! Ab Donnerstag steht Venus in Spannung zu Ihrer Sonne und könnte für Unruhe sorgen.

Gesundheit: Achten Sie besser auf Ihr Äußeres! Blutdruck und Kreislauf brauchen jetzt auch mehr Kontrolle.

Beruf: Vorsichtiger im Umgang mit anderen! Konflikte können sich auch finanziell negativ auswirken.

Wassermann

Liebe: Die Liebe kommt nun endlich wieder auf Touren. Wenn die Vernunft den Ton angibt, kehrt auch wieder viel mehr Harmonie ein.

Gesundheit: Venus lässt Sie ab Dienstag erblühen. Die positive Resonanz stärkt auch Ihre Motivation wieder.

Beruf: Neue Kontakte, neue Ideen und finanzieller Aufschwung. Gehen Sie trotzdem auf Nummer sicher!

Fische

Liebe: Am Dienstag haben Sie die Venus-Opposition endlich überstanden. Zeit, einzulenken, um wieder mehr Harmonie zu ermöglichen.

Gesundheit: Erhöhte Vorsicht bis Dienstag! Am Mittwoch und Donnerstag geht alles wieder leichter vonstatten.

Beruf: Es wird sicher leichter, sich vernünftig zu arrangieren. Tun Sie es Ihren Finanzen zuliebe!