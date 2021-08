So wird Ihre Astro-Woche

Ihre Sterne bis zum 13. August

Jede Woche neu: Ihr Horoskop für Liebe, Job und Gesundheit von Österreichs bester Astrologin, Gerda Rogers.

Widder

21. 3. bis 20. 4.



Liebe: Anhaltendes Liebeshoch bis Mittwoch. Wer jetzt endgültig ja sagen will, sollte es tun. Ab Donnerstag nicht zu emotionell!

Gesundheit: Kontinuierlich gutes Energielevel. Mental und intellektuell sind Sie bis Montag sehr gut drauf.

Beruf: Verhandlungen und Präsentationen am besten gleich am Montag. Ab Donnerstag diplomatischer!

Stier

21. 4. bis 20. 5.

Liebe: Cooler und toleranter bis Montag! Ab Montagnachmittag verziehen sich die Wolken wieder und die Liebe blüht wieder voll auf.

Gesundheit: Relaxen am Wochenende und die Batterien in Ruhe aufladen! Ab Montag sind Sie wieder in Bestform.

Beruf: Bewerbungen am Di. und Mi.! Differenzen ab Donnerstag bereinigen.

Zwillinge

21. 5. bis 21. 6.

Liebe: Vernünftige Aussprachen bis Montag und dann Zurückhaltung bis Mittwoch! Der Donnerstag bringt neuen Lichtblick.

Gesundheit: Seien Sie von Montag bis Mittwoch vorsichtiger! Ab Donnerstag steigt Ihre Formkurve wieder an.

Beruf: Warten Sie mit Vorsprachen und Entscheidungen bis Donnerstag zu!

Krebs

22. 6. bis 22. 7.

Liebe: Diese Woche sollte die Vernunft den Ton angeben. Sehen Sie alles ein wenig pragmatischer und seien Sie einfach verlässlich!

Gesundheit: Gute Tage für Ernährungsumstellungen, Kuren und Diäten bis Mittwoch. Ab Donnerstag kürzer treten!

beruf: Es kommt jetzt auf geduldige Methodik an. Kleine Schritte führen zum Erfolg.

Jungfrau

24. 8. bis 23. 9.

Liebe: Sie sind jetzt Every­body’s Darling. Beste Chancen für Singles, endlich fündig zu werden, speziell von Montag bis Mittwoch.

Gesundheit: Sie müssen nur aufpassen, dass der Stress nicht überhandnimmt. Bändigen Sie also

Ihren Ehrgeiz!

Beruf: Knüpfen Sie Kontakte, legen Sie mit Kooperationen los, bewerben Sie sich.

Waage

24. 9. bis 23. 10.

Liebe: Vernünftige Einsichten und eine pragmatische Haltung geben der Liebe Auftrieb. Ab Donnerstag sind Sie besonders begehrt.

Gesundheit: Eine sehr gute Woche für nachhaltige Pflegemaßnahmen. Ideal auch, um mehr für ihre Figur zu tun.

Beruf: Wer sich nützlich zu machen versteht, ist gefragt. Seien Sie hilfsbereit!

Skorpion

24. 10. bis 22. 11.

Liebe: Unruhe und streitlustiges Klima bis Montag. Halten Sie sich zurück! Wo Vernunft regiert, lässt sich die Liebe eher nieder.

Gesundheit: Ihre Nerven sind jetzt wieder etwas überreizt. Besinnen Sie sich auf eine gesündere Lebensweise!

Beruf: Es geht um einfache, praktische Lösungen. Packen Sie mit an.

Schütze

23. 11. bis 21. 12.

Liebe: Bis Montag dürfen Sie wieder mehr Sympathien genießen. Die könnten Sie verspielen, wenn Sie Ihre Emotionen nicht bezähmen.

Gesundheit: Höchste Zeit, ein paar Gänge zurückzuschalten! Ab in einen erholsamen Urlaub und kein Risiko!

Beruf: Legen Sie sich nicht mit anderen an! Und denken Sie an Ihre Finanzen.

Steinbock

22. 12. bis 20. 1.



Liebe: Nehmen Sie sich endlich Zeit, die Liebe richtig zu genießen! Am besten treten Sie mit Ihrem Herzblatt einen Traumurlaub an.

Gesundheit: So gut in Form waren Sie schon lange nicht mehr. Stylen Sie sich auch neu, seien Sie ruhig etwas mutiger!

Beruf: Zielstrebig voran! Sie dürfen jetzt ruhig mehr auf Teamwork bauen.

Wassermann

21. 1. bis 19. 2.

Liebe: Ohne Disziplin geht es nicht. Es ist wichtig, dass man auf Sie zählen kann.

Alltagstauglichkeit ist das primäre Kriterium.

Gesundheit: Achten Sie besser auf Ihre Ernährung und gesunden Schlaf. Kluge Zeiteinteilung ist gefordert.

beruf: Keine Diskussionen und lieber verlässlich mit anpacken! Naheliegendes hat definitiv Vorrang.

Fische

20. 2. bis 20. 3.

Liebe: Romantische Träume haben jetzt mal Pause. Lernen Sie jetzt, die Dinge nüchterner, vernünftiger und realistischer zu sehen!

Gesundheit: Schonen Sie sich so weit wie möglich und seien Sie in jeder Hinsicht lieber sehr vorsichtig!

Beruf: Beugen Sie sich Vorgaben und meiden Sie Konfrontationen! Vernünftige Einigung ab Donnerstag.