So wird Ihre Astro-Woche

Star-Astrologin Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Bis Dienstag sind Sie bestimmt heiß begehrt. Auch in Beziehungen läuft es bestens. Aber bitte friedlicher ab Donnerstag!

Gesundheit: Sie sind nach wie vor sehr gut in Form. Nur Ihren Nerven sollten Sie jetzt etwas weniger zumuten.

Beruf: Motivation und Teamwork passen. Aber die Konzentration lässt nach. Alles genau kontrollieren!

Stier

Liebe: Bleiben Sie weiterhin geduldig und fügen Sie sich den Wünschen des Partners! Ab Dienstag wird die Stimmung wieder besser.

Gesundheit: Sehr anstrengender Wochenbeginn. Schalten Sie zurück. Ab Dienstag steigt Ihre Formkurve wieder.

Beruf: Besser, Sie ordnen sich unter und schwimmen mit dem Strom. Widerstand könnte teuer werden.

Zwillinge



Liebe: Was bis Dienstag nicht klappt, wird sicher am Donnerstag oder Freitag gelingen. Es wäre schade, wenn Sie ungeduldig werden.

Gesundheit: Mitte der Woche könnte es anstrengend werden. Ab Donnerstagnachmittag sind Sie wieder in Form.

Beruf: Werden Sie genauer und achten Sie auf Details! Ein Schritt zurück könnte auch sinnvoll sein.

Krebs



Liebe: Sie finden jetzt leichter die richtigen Worte und man hört Ihnen auch aufmerksam zu. Nur nicht zu emotionell ab Donnerstag!

Gesundheit: Mental und intellektuell sind Sie sehr gut in Form. Schalten Sie ab Donnerstag nur etwas zurück!

Beruf: Ihre Vorschläge und Einwände finden Gehör. Meetings und Vorsprachen am Mittwoch und Donnerstag!

Löwe



Liebe: Sie stehen derzeit ganz hoch im Kurs, speziell bis Dienstag. Gehen Sie mit dieser Gunst aber sehr verantwortungsbewusst um!

Gesundheit: Dem stressigen Wochenbeginn folgen ab Mittwoch ruhigere Tage. Herz und Kreislauf kontrollieren!

Beruf: Bis Dienstag finanzielle Belange wohlüberlegt regeln. Knüpfen Sie jetzt auch neue Kontakte!

Jungfrau



Liebe: Dates von Dienstag bis Donnerstag. In bestehenden Beziehungen wird es Zeit für Aussprachen, wenn Sie einfühlsamer werden.

Gesundheit: Ihr Nervenkostüm erholt sich jetzt wieder. Davon profitieren auch Motivation und Konzentration.

Beruf: Präsentationen und Vorstellungstermine am Dienstag und Mittwoch! Ihre Ideen finden Gehör.

Waage

Liebe: Lassen Sie sich von allzu charmanten Begegnungen bis Dienstag nicht blenden. Ab Donnerstag ist die Liebe wirklich am Wort.

Gesundheit: Ihre Formkurve steigt diese Woche stetig an. Ab Donnerstag sind Sie dann in absoluter Hochform.

Beruf: Glänzen Sie bis Dienstag mit kreativen Einfällen! Ab Donnerstag aber etwas diplomatischer!

Skorpion



Liebe: Ziehen Sie sich bis Dienstagmittag lieber ein wenig zurück! Dann haben Vernunft und Kompromissbereitschaft eine neue Chance.

Gesundheit: Schonen Sie sich bis Dienstag so weit wie möglich! Ab Mittwoch haben Sie wieder mehr Energie.

Beruf: Merkur hilft Ihnen, überlegt und vorsichtiger vorzugehen. Vorsprachen aber erst ab Mittwoch!

Schütze



Liebe: Zurückhaltender, auch wenn Ihr Herz bis Dienstag höher schlägt, sonst könnte es ab Dienstagnachmittag ernüchternd werden!

Gesundheit: Sie sind sehr gut in Form. Seien Sie trotzdem von Dienstag bis Donnerstag etwas vorsichtiger!

Beruf: Vorstellungstermine und Verhandlungen bis Dienstagmittag! Danach ganz cool und pragmatisch!

Steinbock

Liebe: Seien Sie ruhig bereit, ein bisschen mehr Spaß zu haben! Von Dienstag bis Donnerstag sind Sie bestimmt besonders begehrt.

Gesundheit: Ihre Nerven sind wieder mal Ihr Schwachpunkt. Achten Sie daher auf eine gesündere Lebensweise!

Beruf: Streiten Sie nicht! Gehen Sie mit Verzögerungen und Widerspruch geduldig und pragmatisch um!

Wassermann



Liebe: Gehen Sie mit Herausforderungen bis Dienstagmittag sehr zurückhaltend um! Lassen Sie nicht zu impulsiven Aktionen verleiten!

Gesundheit: Herz und Kreislauf unterliegen jetzt einer größeren Belastung. Legen Sie rechtzeitig Pausen ein!

Beruf: Keine Dispute mit Vorgesetzten! Handeln Sie pragmatisch und vermeiden Sie unnötige Ausgaben!

Fische



Liebe: Es lässt sich wieder viel besser reden. Seien Sie nur ein wenig cooler, reagieren Sie auf Kritik sachlich und vernünftig!

Gesundheit: Unruhige Tage von Dienstag bis Donnerstag. Nervlich und mental sind Sie aber wieder sehr stark.

Beruf: Merkur hilft Ihren Interessen auf die Sprünge. Ab Dienstag kompromissbereit und diplomatisch!